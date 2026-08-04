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  4. Пол о переходе в «Торонто»: «Детская мечта, ставшая реальностью. Благодарен за время в Тампе и невероятно рад тому, что ждет впереди»

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Пол о переходе в «Торонто»: «Детская мечта, ставшая реальностью. Благодарен за время в Тампе и невероятно рад тому, что ждет впереди»
Пол о переходе в «Торонто»: детская мечта, ставшая реальностью.

31-летний форвард Ник Пол прокомментировал переход из «Тампы» в «Торонто». «Лайтнинг» получили за него вратаря Денниса Хильдеби и два драфт-пика.

«Хотя мы очень благодарны за время, проведенное в Тампе, мы невероятно рады тому, что нас ждет впереди.

Возвращение домой в Торонто и возможность носить форму команды, за которую я болел с детства, – это то, что я не воспринимаю как должное. Это детская мечта, ставшая реальностью.

Наша семья с нетерпением ждет начала новой главы, возможности с гордостью представлять Торонто и отдать «Мэйпл Лифс» все, что у нас есть», – написал Пол.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
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«Вашингтон» – 3-й по качеству усиления в межсезонье по версии The Athletic. «Нэшвилл» – 1-й, «Торонто» – 4-й, «Флорида» – 6-я, «Тампа» – 15-я, «Питтсбург» – 28-й, «Баффало» – 32-й
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