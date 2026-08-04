Пол о переходе в «Торонто»: «Детская мечта, ставшая реальностью. Благодарен за время в Тампе и невероятно рад тому, что ждет впереди»
Пол о переходе в «Торонто»: детская мечта, ставшая реальностью.
31-летний форвард Ник Пол прокомментировал переход из «Тампы» в «Торонто». «Лайтнинг» получили за него вратаря Денниса Хильдеби и два драфт-пика.
«Хотя мы очень благодарны за время, проведенное в Тампе, мы невероятно рады тому, что нас ждет впереди.
Возвращение домой в Торонто и возможность носить форму команды, за которую я болел с детства, – это то, что я не воспринимаю как должное. Это детская мечта, ставшая реальностью.
Наша семья с нетерпением ждет начала новой главы, возможности с гордостью представлять Торонто и отдать «Мэйпл Лифс» все, что у нас есть», – написал Пол.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
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