Люзенков о новом капитане «Сибири»: «Сделаем голосование. Хотим увидеть, кого ребята желают видеть»
Люзенков о капитане «Сибири»: сделаем голосование.
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков рассказал о том, как будет выбран новый капитан команды.
– Как на раздевалку повлияет тот факт, что Широков и Пьянов закончили карьеру? Есть ли на примете новые лидеры?
– Это поймем в процессе игр. Нельзя сказать, что кто-то придет и возьмет на себя эту роль. Думаю, что по ходу предсезонки поймем.
– Вы говорили, что капитанская нашивка будет передаваться каждый матч. Для чего?
– Не передаваться, а пробоваться. Посмотрим, как кто себя проявит. В любом случае сделаем голосование. Хотим увидеть, кого желают видеть капитаном ребята, – сказал Люзенков.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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