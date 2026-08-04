Люзенков о новом капитане «Сибири»: «Сделаем голосование. Хотим увидеть, кого ребята желают видеть»

Люзенков о капитане «Сибири»: сделаем голосование.

Главный тренер «Сибири » Ярослав Люзенков рассказал о том, как будет выбран новый капитан команды.

– Как на раздевалку повлияет тот факт, что Широков и Пьянов закончили карьеру? Есть ли на примете новые лидеры?

– Это поймем в процессе игр. Нельзя сказать, что кто-то придет и возьмет на себя эту роль. Думаю, что по ходу предсезонки поймем.

– Вы говорили, что капитанская нашивка будет передаваться каждый матч. Для чего?

– Не передаваться, а пробоваться. Посмотрим, как кто себя проявит. В любом случае сделаем голосование. Хотим увидеть, кого желают видеть капитаном ребята, – сказал Люзенков.

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