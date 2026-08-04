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  4. Мышкин о Кузнецове и Гусеве: «Лучше бы вокруг этих мастеров было больше тишины. Шум им мешает, особенно Евгению – околохоккейные истории сбивают ему фокус»

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Мышкин о Кузнецове и Гусеве: «Лучше бы вокруг этих мастеров было больше тишины. Шум им мешает, особенно Евгению – околохоккейные истории сбивают ему фокус»
Мышкин о Кузнецове и Гусеве: лучше бы вокруг этих мастеров было больше тишины.

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Мышкин считает, что информационный шум вокруг форвардов Евгения Кузнецова и Никиты Гусева им мешает. 

– Пошли разговоры, что в «Трактор» может вернуться его воспитанник, один из героев рынка-2026 Евгений Кузнецов. Верите в этот громкий переход?

– Не вижу смысла заниматься гаданиями на кофейной гуще. Вся информация и вся ответственность – у [генменеджера] Волкова, ему и другим руководителям «Трактора» решать.

Единственное, я посоветовал бы прессе не уделять Кузнецову, а также, кстати, Гусеву слишком много внимания и искать какие-то скандалы. Весь этот шум в первую очередь мешает самим игрокам.

Особенно Кузнецову, который вынужден распыляться из-за всех этих околохоккейных историй, они сбивают ему фокус. Да и Гусев способен играть сильнее и стабильнее. 

Считаю, было бы лучше, если бы вокруг этих мастеров было бы побольше тишины. Тогда на льду они проявляли бы себя еще более ярко, – сказал Мышкин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoВладимир Мышкин
logoАлексей Волков
logoвозможные переходы
logoКХЛ
logoНикита Гусев
logoТрактор
logoЕвгений Кузнецов
logoДинамо Москва

Комментарии

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Это что же за слабаки такие,что на них так действует внимание журналистов.Если мешает внимание,пусть сами сделают так чтобы меньше про них писали.Кстати вряд-ли это касается Гусева.А вот Кузя, так помоему сам очень рад вниманию журналистов.
Чтоб не мешать хоккеистам, предлагаю вообще о них не писать, не читать, не снимать и не смотреть.
А что, по Гусеву много слухов и разговоров идет? С удовольствием бы почитал )
Ответslipar
А что, по Гусеву много слухов и разговоров идет? С удовольствием бы почитал )
Их нет)) Динамо ждет, готов ли Никита подвинуться по ранее озвученным деньгам )) И ищет план Б, видимо, делая сговорчивым сторону игрока.
ОтветBeerfanidi
Их нет)) Динамо ждет, готов ли Никита подвинуться по ранее озвученным деньгам )) И ищет план Б, видимо, делая сговорчивым сторону игрока.
Так и я про тоже. Нет о нем новостей, что им интересуются 100500 команд кхл/нхл, что близок к переходу в Адмирал и т.д )
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