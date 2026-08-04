Мышкин о Кузнецове и Гусеве: «Лучше бы вокруг этих мастеров было больше тишины. Шум им мешает, особенно Евгению – околохоккейные истории сбивают ему фокус»

Мышкин о Кузнецове и Гусеве: лучше бы вокруг этих мастеров было больше тишины.

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Мышкин считает, что информационный шум вокруг форвардов Евгения Кузнецова и Никиты Гусева им мешает.

– Пошли разговоры, что в «Трактор» может вернуться его воспитанник, один из героев рынка-2026 Евгений Кузнецов. Верите в этот громкий переход?

– Не вижу смысла заниматься гаданиями на кофейной гуще. Вся информация и вся ответственность – у [генменеджера] Волкова , ему и другим руководителям «Трактора» решать.

Единственное, я посоветовал бы прессе не уделять Кузнецову, а также, кстати, Гусеву слишком много внимания и искать какие-то скандалы. Весь этот шум в первую очередь мешает самим игрокам.

Особенно Кузнецову, который вынужден распыляться из-за всех этих околохоккейных историй, они сбивают ему фокус. Да и Гусев способен играть сильнее и стабильнее.

Считаю, было бы лучше, если бы вокруг этих мастеров было бы побольше тишины. Тогда на льду они проявляли бы себя еще более ярко, – сказал Мышкин.