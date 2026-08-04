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  4. Мышкин о Гусеве и «Динамо»: «Не нужно переоценивать его роль. Если с ним не получится, найдутся другие»

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Мышкин о Гусеве и «Динамо»: «Не нужно переоценивать его роль. Если с ним не получится, найдутся другие»
Мышкин о Гусеве и «Динамо»: не нужно переоценивать его роль.

Олимпийский чемпион, бывший вратарь «Динамо» Владимир Мышкин поделился мнением о Никите Гусеве. 34-летний форвард пока не продлил контракт с клубом, за который провел три последних сезона.

– Опять затягивается подписание контракта с лидером «Динамо» последних лет, форвардом Никитой Гусевым. Проблема?

– Такая ситуация в последние годы стала привычной – и для игрока, и для клуба. Не стал бы вмешиваться в этот процесс, у каждой стороны – свои доводы.

Гусев – отличный форвард, мастер, лидер «Динамо» последних лет. Но переоценивать его роль тоже не нужно. «Динамо» всегда славилось командной игрой, а лидеры росли внутри коллектива.

Так что если не получится с Гусевым, найдутся другие хоккеисты, на которых пойдут наши болельщики, – сказал Мышкин.

В прошлом сезоне Гусев набрал 55 (17+38) очков в 66 матчах Fonbet чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 4 играх.

Мышкин о Кузнецове и Гусеве: «Лучше бы вокруг этих мастеров было больше тишины. Шум им мешает, особенно Евгению – околохоккейные истории сбивают ему фокус»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoНикита Гусев
logoДинамо Москва
logoВладимир Мышкин
logoКХЛ

Комментарии

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Пора менять Гуся , 34 года это уже возрастной хоккеист да ещё и с таким аппетитом . Это всеравно рано или поздно произойдёт .
Гусев сачок
Не хочет пахать на предсезонке . У Тамбиева хороший коллектив выше среднего. Крайка найдет. Пусть Бадюков работает. Рашевского верните он аве не подошел.
Ответkoroleff.oleg
Гусев сачок Не хочет пахать на предсезонке . У Тамбиева хороший коллектив выше среднего. Крайка найдет. Пусть Бадюков работает. Рашевского верните он аве не подошел.
Да нахрен этот Раш нужен, он очень сильно хотел в курятник, КГ хотел взять, а не получилось, никогда не надо подбирать осколки, можно порезаться.
ОтветСергеич 56
Да нахрен этот Раш нужен, он очень сильно хотел в курятник, КГ хотел взять, а не получилось, никогда не надо подбирать осколки, можно порезаться.
Это так, в последние годы только этим и занимаемся, что подбираем сбитых летчиков. По мне уж лучше больше своей молодёжи шанс давать, хуже не будет.
Не знаю. Внутри команды за последние 20 лет никтлтнемвырос. Только Саня Овечкин. А за ним -пропасть. В основе даже закрепиться не
могут.
Все по арендам больше.
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