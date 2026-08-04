Мышкин о Гусеве и «Динамо»: «Не нужно переоценивать его роль. Если с ним не получится, найдутся другие»

Мышкин о Гусеве и «Динамо»: не нужно переоценивать его роль.

Олимпийский чемпион, бывший вратарь «Динамо» Владимир Мышкин поделился мнением о Никите Гусеве . 34-летний форвард пока не продлил контракт с клубом, за который провел три последних сезона.

– Опять затягивается подписание контракта с лидером «Динамо» последних лет, форвардом Никитой Гусевым. Проблема?

– Такая ситуация в последние годы стала привычной – и для игрока, и для клуба. Не стал бы вмешиваться в этот процесс, у каждой стороны – свои доводы.

Гусев – отличный форвард, мастер, лидер «Динамо» последних лет. Но переоценивать его роль тоже не нужно. «Динамо» всегда славилось командной игрой, а лидеры росли внутри коллектива.

Так что если не получится с Гусевым, найдутся другие хоккеисты, на которых пойдут наши болельщики, – сказал Мышкин.

В прошлом сезоне Гусев набрал 55 (17+38) очков в 66 матчах Fonbet чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 4 играх.

Мышкин о Кузнецове и Гусеве: «Лучше бы вокруг этих мастеров было больше тишины. Шум им мешает, особенно Евгению – околохоккейные истории сбивают ему фокус»