Люзенков о трансферах «Сибири»: «Хочется заполучить ферзя, а не просто какую-то фигуру. Мы не будем тратить деньги просто так»

Люзенков о трансферах «Сибири»: хочется заполучить ферзя.

Главный тренер «Сибири » Ярослав Люзенков поделился мнением о будущих трансферах клуба.

«Последний пазл нашего состава – это центральный нападающий. Если не получится, будем все равно ждать. Потратить деньги просто чтобы было – так мы делать не будем.

Хочется заполучить ферзя, а не просто какую-то фигуру на шахматном столе», – сказал Люзенков.

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