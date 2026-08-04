Люзенков о трансферах «Сибири»: «Хочется заполучить ферзя, а не просто какую-то фигуру. Мы не будем тратить деньги просто так»
Люзенков о трансферах «Сибири»: хочется заполучить ферзя.
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков поделился мнением о будущих трансферах клуба.
«Последний пазл нашего состава – это центральный нападающий. Если не получится, будем все равно ждать. Потратить деньги просто чтобы было – так мы делать не будем.
Хочется заполучить ферзя, а не просто какую-то фигуру на шахматном столе», – сказал Люзенков.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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Скинули всякий балласт в Амур , продали что нибудь ненужное .
Вместе Приски пришел Дитц , шо есть большой плюс . 40 летний Широков и Пьянов перешли на работу в штаб ,и чтобы кто не говорил про Кузю - объективно это лучший вариант по сравнению с 40 летним Широковым .
не торопясь приобрели опытных защитников , и осталось только ферзя , Андреева тоже отправили из команды .
Посмотрим что получится , главное чтобы мотивация и желание играть не пропало .