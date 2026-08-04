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  4. Люзенков о трансферах «Сибири»: «Хочется заполучить ферзя, а не просто какую-то фигуру. Мы не будем тратить деньги просто так»

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Люзенков о трансферах «Сибири»: «Хочется заполучить ферзя, а не просто какую-то фигуру. Мы не будем тратить деньги просто так»
Люзенков о трансферах «Сибири»: хочется заполучить ферзя.

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков поделился мнением о будущих трансферах клуба.

«Последний пазл нашего состава – это центральный нападающий. Если не получится, будем все равно ждать. Потратить деньги просто чтобы было – так мы делать не будем.

Хочется заполучить ферзя, а не просто какую-то фигуру на шахматном столе», – сказал Люзенков.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoЯрослав Люзенков
logoКХЛ
logoСибирь

Комментарии

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Мину замедленного действия вы получите, подписав Кузю) Но есть и хорошие новости. в плей-офф попадете)
ОтветBeerfanidi
Мину замедленного действия вы получите, подписав Кузю) Но есть и хорошие новости. в плей-офф попадете)
Сибирь и без Кузнецова в плей-офф регулярно играет.
ОтветДмитрий Травницкий
Сибирь и без Кузнецова в плей-офф регулярно играет.
Поэтому и удивлен к персоне Евгения. Талантливый парень, но будет много текста везде. Молодежь также будет тянуться к нему. Вопрос, как этот момент урегулирует Люзенков. Если направит всю энергию Кузи в правильное русло, то получит одного из лучсших центров лиги. Ключевое "если"...
Ну да, ферзь с запросами и закидонами. Оно вам надо?
И в итоге купили скомороха. Ржу
Как раз на Кузю это пустая трата денег.
Самим то не смешно?) ферзя согласовали уже почти получается)
ОтветАнтор Некрасов
Самим то не смешно?) ферзя согласовали уже почти получается)
Это не ферзь, это скорее конь. Хрен поймёшь куда прыгнет( как в хорошем так и в плохом смысле) 😁
А подписали Туза
Ответnewyork13
А подписали Туза
скорее джокера) не знаешь окажется в руке или нет...
Это он Кузю ферзём называет?)))))))
Сибирь в этом году , на бумаге по крайней мере - радует .
Скинули всякий балласт в Амур , продали что нибудь ненужное .
Вместе Приски пришел Дитц , шо есть большой плюс . 40 летний Широков и Пьянов перешли на работу в штаб ,и чтобы кто не говорил про Кузю - объективно это лучший вариант по сравнению с 40 летним Широковым .
не торопясь приобрели опытных защитников , и осталось только ферзя , Андреева тоже отправили из команды .
Посмотрим что получится , главное чтобы мотивация и желание играть не пропало .
Чтоб получить ферзя, надо пройти пешкой через все поле
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