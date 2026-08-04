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  4. Тренер «Оттавы» Грин об уходе Ткачака: «Было неприятно услышать, что он запросил обмен. Я удивился – он был капитаном и важной частью команды»

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Тренер «Оттавы» Грин об уходе Ткачака: «Было неприятно услышать, что он запросил обмен. Я удивился – он был капитаном и важной частью команды»
Тренер «Оттавы» Грин об уходе Ткачака: я удивился, он был капитаном.

Главный тренер «Оттавы» Трэвис Грин прокомментировал обмен Брэди Ткачака во «Флориду».

«Примерно через месяц после окончания сезона Стив Стэйос (генменеджер «Оттавы» – Спортс’‘) ввел меня в курс дела. Конечно, я был немного удивлен. Он был капитаном и важной частью команды.

Хорошие молодые игроки – одна из причин, по которой я приехал работать в «Сенаторс». Брэди входил в их число.

Мне нравилось, как развивается команда, и он играл в этом большую роль. Поэтому было неприятно услышать, что он попросил об обмене. Но я также понимаю, что игрокам приходится принимать решения, и нужно двигаться дальше.

До завершения обмена я не разговаривал с ним. Просто чувствовал, что так будет лучше. Все беседы проходили между ним, генменеджером и агентом. Мы поговорили вскоре после обмена.

Иногда нужно отложить дела в сторону и поговорить как мужчины. Мне очень понравилось тренировать его в течение двух сезонов. У нас был хороший разговор», – сказал Грин.

Брэди Ткачак в течение 4 лет говорил партнерам по «Оттаве», что не намерен продлевать контракт с клубом (Брюс Гарриок)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Ottawa Citizen
logoНХЛ
logoСтив Стэйос
logoБрэди Ткачак
logoТрэвис Грин
logoОттава
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