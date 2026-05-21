  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Женский «Монреаль» победил в PWHL – 3-1 в финальной серии с «Оттавой». У россиянки Кадировой 2+3 в 8 матчах плей-офф за проигравших
0

Женский «Монреаль» победил в PWHL – 3-1 в финальной серии с «Оттавой». У россиянки Кадировой 2+3 в 8 матчах плей-офф за проигравших

Женский «Монреаль» победил в PWHL.

Хоккеистки «Монреаль Виктуар» стали чемпионками PWHL (Профессиональная женская хоккейная лига), победив в финальной серии «Оттава Чардж» со счетом 3-1 (4:0 в четвертой игре). Заключительный матч проходил в Оттаве и собрал 12 362 зрителя.

Впервые за три сезона обладателем Кубка Уолтера стала команда из Канады. Два предыдущих титула взяли хоккеистки «Миннесота Фрост».

Самым ценным игроком плей-офф стала 35-летняя канадка Мари-Филип Пулен из «Монреаля». Она набрала 8 (2+6) очков в 9 матчах.

За «Оттаву» весь сезон провела россиянка Фануза Кадирова. На ее счету 12 (10+2) очков в 28 матчах регулярного чемпионата и 2+3 за 8 игр в плей-офф.

В третьем сезоне PWHL приняли участие 8 команд – «Торонто», «Монреаль», «Оттава», «Нью-Йорк», «Бостон», «Миннесота», «Ванкувер» и «Сиэтл».

Женская лига PWHL расширится до 12 команд в сезоне-2026/27 – при основании было 6. Новые клубы создадут в Сан-Хосе, Лас-Вегасе, Детройте и Гамильтоне

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт PWHL
женский хоккей
logoФануза Кадирова
PWHL
logoМари-Филип Пулен

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Женская лига PWHL расширится до 12 команд в сезоне-2026/27 – при основании было 6. Новые клубы создадут в Сан-Хосе, Лас-Вегасе, Детройте и Гамильтоне
20 мая, 05:45
У экс-хоккеистки ЖХЛ Карповой обнаружили онкологию: «Давайте сыграем одной командой и поддержим Юлию»
3 мая, 10:59
Максим Рыбин: «Главных тренеров-женщин в России никогда не будет. Должен быть багаж знаний, богатый опыт. Девушке было бы очень трудно справиться с мужской командой»
30 апреля, 14:16
Рекомендуем
Главные новости
Рыбин об Исаеве: «Если в КХЛ у тебя хороший контракт, ехать в АХЛ шляться по фарм‑клубам – глупость полнейшая. Лучше быть звездой здесь»
1 минуту назад
Кубок Стэнли. «Вегас» примет «Колорадо» в 3-м матче финала Запада при 2-0 в серии
7 минут назад
Якупов, Панин и Павел Табаков болели за «Спартак» в суперфинале Кубка России с «Краснодаром». Хоккеисты «Авангарда» и «Салавата» и актер сфотографировались в метро
25 минут назадФото
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словакию, Финляндия обыграла Австрию, Латвия разгромила Великобританию, Дания одолела Италию
31 минуту назад
«Лос-Анджелес» не будет предлагать Кузьменко новый контракт (Алексей Шевченко)
сегодня, 20:11
Ротенберг поздравил «Локо» с победой в Кубке Харламова: «В клубе сильная вертикаль. Отмечу форвардов Пустового и Сокола, мы работали на мастер-классе, приятно видеть, как они растут»
сегодня, 18:49Фото
В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»
сегодня, 18:33
Великобритания покинет элиту ЧМ после шести поражений подряд с общим счетом 4:29. Команда год назад вернулась в высший дивизион
сегодня, 18:17
Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «Кандидат у клуба уже есть. Нужен серьезный специалист, который продолжит работу Никитина, Хартли»
сегодня, 17:43
«Чикаго» предложил Михееву продлить контракт на 3 сезона (Алексей Шевченко)
сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Симашев: «КХЛ – вторая лига в мире, но НХЛ – это другой уровень. Это трудно понять, не побывав там»
15 минут назад
Черкас о преемнике Хартли в «Локомотиве»: «Руководству придется голову поломать. Амбиции клуба – бороться за Кубок и в следующем году»
49 минут назад
«Тампа» продлила контракт с Сабурином на сезон. У форварда 5 очков и 89 минут штрафа в 26 играх сезона
сегодня, 20:01
Макар может сыграть в 3-м матче серии с «Вегасом». Защитник пропустил 2 игры из-за травмы, «Колорадо» уступил в обеих
сегодня, 19:38
Рыбин о том, что Исаева признали MVP: «Они с Серебряковым – два сильнейших голкипера КХЛ. Вратарь – это отдельный вид искусства»
сегодня, 19:20
Лутцев о Радулове: «Дядя Саша – святой человек, вечно молодой мальчик. Он с нами на одной волне – смеется, шутит»
сегодня, 19:02
Рыбин о «Локомотиве»: «В Ярославле одна из сильнейших школ, вертикаль работает. Странно, почему у клуба нет команды в ВХЛ»
сегодня, 17:20
Симашев о «Юте»: «Будет бороться за Кубок Стэнли через 2-3 года. У нас большое будущее, очень молодая команда»
сегодня, 17:04
Лутцев о трофее «Локо»: «Переломы, ссадины, шрамы – только так завоевывают кубок. В финале по-другому быть не может»
сегодня, 16:53
Коротков о Разине: «Эмоциональный, прямой. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Он всегда может принять, что неправ, это сильное качество»
сегодня, 16:41
Рекомендуем