Женский «Монреаль» победил в PWHL – 3-1 в финальной серии с «Оттавой». У россиянки Кадировой 2+3 в 8 матчах плей-офф за проигравших

Женский «Монреаль» победил в PWHL.

Хоккеистки «Монреаль Виктуар» стали чемпионками PWHL (Профессиональная женская хоккейная лига), победив в финальной серии «Оттава Чардж» со счетом 3-1 (4:0 в четвертой игре). Заключительный матч проходил в Оттаве и собрал 12 362 зрителя.

Впервые за три сезона обладателем Кубка Уолтера стала команда из Канады. Два предыдущих титула взяли хоккеистки «Миннесота Фрост».

Самым ценным игроком плей-офф стала 35-летняя канадка Мари-Филип Пулен из «Монреаля». Она набрала 8 (2+6) очков в 9 матчах.

За «Оттаву» весь сезон провела россиянка Фануза Кадирова . На ее счету 12 (10+2) очков в 28 матчах регулярного чемпионата и 2+3 за 8 игр в плей-офф.

В третьем сезоне PWHL приняли участие 8 команд – «Торонто», «Монреаль», «Оттава», «Нью-Йорк», «Бостон», «Миннесота», «Ванкувер» и «Сиэтл».

Женская лига PWHL расширится до 12 команд в сезоне-2026/27 – при основании было 6. Новые клубы создадут в Сан-Хосе, Лас-Вегасе, Детройте и Гамильтоне