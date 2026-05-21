Константин Глазачев: «Пока не хочу возвращаться во взрослый хоккей как тренер, но рассматриваю такой вариант. Работаю в школе «Авангард» в Москве, приобретаю опыт и помогаю сыну, который там занимается»
Бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Константин Глазачев высказался о работе детским тренером.
«Я работаю тренером в школе «Авангард» в Москве. Приобретаю тренерский опыт и помогаю сыну, который занимается в этой школе.
Пока не хочу возвращаться во взрослый хоккей как тренер, но рассматриваю такой вариант. Я не уделял время семье во время карьеры. Теперь хочу это компенсировать.
В ближайшее время не вернусь во взрослый хоккей, буду работать детским тренером», – сказал Глазачев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
