Константин Глазачев: «Пока не хочу возвращаться во взрослый хоккей как тренер, но рассматриваю такой вариант. Работаю в школе «Авангард» в Москве, приобретаю опыт и помогаю сыну, который там занимается»

Бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Константин Глазачев высказался о работе детским тренером.

«Я работаю тренером в школе «Авангард» в Москве. Приобретаю тренерский опыт и помогаю сыну, который занимается в этой школе.

Пока не хочу возвращаться во взрослый хоккей как тренер, но рассматриваю такой вариант. Я не уделял время семье во время карьеры. Теперь хочу это компенсировать.

В ближайшее время не вернусь во взрослый хоккей, буду работать детским тренером», – сказал Глазачев.