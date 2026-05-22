  • Радулов о Кубке Гагарина: «Посвящаю эту победу игрокам «Локомотива», погибшим в 2011-м. 100% они нам помогли в тех 33 секундах, когда мы спасли серию с «Авангардом»
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов рассказал, что посвящает победу в Кубке Гагарина погибшим в авиакатастрофе хоккеистам ярославской команды.

В четверг «Локомотив» в гостях победил «Ак Барс» (3:2) и со счетом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026.

7 сентября 2011 года под Ярославлем разбился самолет, на котором «Локомотив» вылетал на матч.

– Посвящаю эту победу игрокам «Локомотива», погибшим в 2011 году. Они были с нами в каждом моменте, очень нам помогали. И 100% они нам помогли в тех 33 секундах, когда мы спасли серию с «Авангардом».

– Как будете отмечать победу?

– Вам лучше этого не знать, – смеясь сказал Радулов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Они с нами. Всегда с нами.
Спасибо парни! На 5 игре мы были в отеле Космос, прямо за Леонтьевским кладбищем! В победе не сомневались! Будет 15 лет в сентябре и Локо в статусе чемпионов! Невероятный подарок, со смыслом!
ОтветEmpress
Оля!!! С победой!!!
Ответilitch80
С победой, Илья! 🏆🏆
Да в этих 33 секундах было что-то сверхъестественное! Повторится ли когда-нибудь что-то подобное?
ОтветSerleb
Вот именно те 33 секунды были за «тех парней» …дальше финал был ясен
ОтветSerleb
Отскочили на фарте.
Спасибо парни
Вечная память ребятам той команды...
Пес, ты легенда!!!
Именно этот кубок ЗА ТЕХ ПАРНЕЙ!!!
Ответilitch80
А почему минусы ???
Ответilitch80
Хз
Но по мне так в 08/09 была совсем другая команда, если ты имеешь ввиду реванш за 2009.
Кстати, в том финале Александр Карповцев входил в ТШ АК Барса.

С победой!
Тоже были такие мысли после 6-го матча полуфинала. Где-то замолвили словечко они там, на небесах.
Спасибо парни, вы бились за себя и за погибших героев, чьи имена всегда в наших сердцах!
Такой камбэк случается один на миллион, что-то фантастическое.
