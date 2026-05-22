Радулов о Кубке Гагарина: «Посвящаю эту победу игрокам «Локомотива», погибшим в 2011-м. 100% они нам помогли в тех 33 секундах, когда мы спасли серию с «Авангардом»

Радулов о Кубке Гагарина: посвящаю эту победу игрокам, погибшим в 2011-м.

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов рассказал, что посвящает победу в Кубке Гагарина погибшим в авиакатастрофе хоккеистам ярославской команды.

В четверг «Локомотив » в гостях победил «Ак Барс» (3:2) и со счетом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026.

7 сентября 2011 года под Ярославлем разбился самолет, на котором «Локомотив» вылетал на матч.

– Посвящаю эту победу игрокам «Локомотива», погибшим в 2011 году. Они были с нами в каждом моменте, очень нам помогали. И 100% они нам помогли в тех 33 секундах, когда мы спасли серию с «Авангардом ».

– Как будете отмечать победу?

– Вам лучше этого не знать, – смеясь сказал Радулов.