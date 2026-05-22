Радулов о Кубке Гагарина: «Посвящаю эту победу игрокам «Локомотива», погибшим в 2011-м. 100% они нам помогли в тех 33 секундах, когда мы спасли серию с «Авангардом»
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов рассказал, что посвящает победу в Кубке Гагарина погибшим в авиакатастрофе хоккеистам ярославской команды.
В четверг «Локомотив» в гостях победил «Ак Барс» (3:2) и со счетом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026.
7 сентября 2011 года под Ярославлем разбился самолет, на котором «Локомотив» вылетал на матч.
– Посвящаю эту победу игрокам «Локомотива», погибшим в 2011 году. Они были с нами в каждом моменте, очень нам помогали. И 100% они нам помогли в тех 33 секундах, когда мы спасли серию с «Авангардом».
– Как будете отмечать победу?
– Вам лучше этого не знать, – смеясь сказал Радулов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Но по мне так в 08/09 была совсем другая команда, если ты имеешь ввиду реванш за 2009.
Кстати, в том финале Александр Карповцев входил в ТШ АК Барса.
С победой!