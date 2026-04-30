Максим Рыбин: «Главных тренеров-женщин в России никогда не будет. Должен быть багаж знаний, богатый опыт. Девушке было бы очень трудно справиться с мужской командой»

Максим Рыбин: главных тренеров-женщин в России никогда не будет.

Тренер по развитию «Сочи » Максим Рыбин высказался о возможности появления женщины на посту главного тренера хоккейного клуба в России.

«По моему мнению, главных тренеров-женщин в России никогда не будет. У нас в этом будущем – совсем нет. Женщину-тренера во главе мужской команды КХЛ и ВХЛ – я не вижу вообще. Даже больше скажу: я сейчас и таких фамилий не вижу, кто объективно мог бы возглавить команду. Раньше еще как-то следил за этой темой, но сейчас вообще не вижу тех, кто мог бы это сделать.

У тебя все равно должен быть определенный багаж знаний и богатый опыт – это все нужно для успешной работы. И будем честны, женщине-тренеру было бы очень трудно справиться с мужской командой, есть много факторов.

Вот в футболе произошла такая история в Германии, но это делается, чтобы привлечь к клубу внимание, но не более того – это пиар. «Сиэтл Кракен» также назначил девушку на пост главного тренера (Джессика Кэмпбелл является ассистентом главного тренера «Сиэтла» – Спортс”), но это все хорошая история для социальных сетей и для популяризации клуба, но не более того.

Поэтому в этом плане повторюсь: в ближайшей перспективе не вижу таких людей, кто мог бы это сделать. Мы сейчас и хоккеистов-женщин по сути не знаем. Это факт», – заявил Рыбин.

