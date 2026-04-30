  Максим Рыбин: «Главных тренеров-женщин в России никогда не будет. Должен быть багаж знаний, богатый опыт. Девушке было бы очень трудно справиться с мужской командой»
Максим Рыбин: «Главных тренеров-женщин в России никогда не будет. Должен быть багаж знаний, богатый опыт. Девушке было бы очень трудно справиться с мужской командой»

Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин высказался о возможности появления женщины на посту главного тренера хоккейного клуба в России.

«По моему мнению, главных тренеров-женщин в России никогда не будет. У нас в этом будущем – совсем нет. Женщину-тренера во главе мужской команды КХЛ и ВХЛ – я не вижу вообще. Даже больше скажу: я сейчас и таких фамилий не вижу, кто объективно мог бы возглавить команду. Раньше еще как-то следил за этой темой, но сейчас вообще не вижу тех, кто мог бы это сделать.

У тебя все равно должен быть определенный багаж знаний и богатый опыт – это все нужно для успешной работы. И будем честны, женщине-тренеру было бы очень трудно справиться с мужской командой, есть много факторов.

Вот в футболе произошла такая история в Германии, но это делается, чтобы привлечь к клубу внимание, но не более того – это пиар. «Сиэтл Кракен» также назначил девушку на пост главного тренера (Джессика Кэмпбелл является ассистентом главного тренера «Сиэтла» – Спортс”), но это все хорошая история для социальных сетей и для популяризации клуба, но не более того.

Поэтому в этом плане повторюсь: в ближайшей перспективе не вижу таких людей, кто мог бы это сделать. Мы сейчас и хоккеистов-женщин по сути не знаем. Это факт», – заявил Рыбин.

Максим Рыбин: «Футбол и хоккей – мужские виды спорта, нечего там женщинам делать. Есть гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание – пускай женскими видами занимаются»

Не вижу не одной причины почему женщина не сможет просмотреть 800 матчей НХЛ и назначить себя главным тренером....
Ответ paster_bibo
а причина есть, у папки были только сыновья... :-)
Ответ paster_bibo
Пять баллов!!
Знаменитый багаж знаний Рыбина
Так в Сочи женщину главным тренером и назначьте, какая разница с кем последнее место занимать, а будет некая изюминка)
Может быть и не будет тренеров женщин, но балаболов мужчин, которые не нашли себе место после хоккея, всегда будет в достатке. Список на Спортсе весьма обширный.
А мне кажется жена или дочь Романа Борисовича могла бы справиться :)
Ну сколько среди мужиков тренеров-неудачников. И если будет тетка с характером, знаниями и умением руководить, то и хорошо. Еще ничего не случилось, а в прессе уже хор потерпевших.
Ответ Oblomov
Ну сколько среди мужиков тренеров-неудачников. И если будет тетка с характером, знаниями и умением руководить, то и хорошо. Еще ничего не случилось, а в прессе уже хор потерпевших.
Просто он не в курсе кто такая Ольга Смородская и как при ней Локо завоевал Кубок России))))
Боже, до чего же Рыбин тебе тяжело носить свои яйца, которые какая то баба видно тебе прищемила))) что до сих пор ты чушню несёшь))
Вообще не понимаю этого бабского нытья, что им кто-то что должен. Вон обратитесь к владелице Вальберис, которая отжала у мужа бизнес, + еще есть куча успешных отжимательниц мужского бизнеса есть. Пусть создадут бабскую команду, лигу - завлекают к себе болельщиц и делают все что хотят, платят бабам игрокам, тренерам, как мужикам и т.д. Привыкли на готовое прийти, им все должны епта или тут тоже отмазка: я рожала, а так бы мы все уже создали?
Ответ Дима Я
Умных женщин хватает. Глупые мужичонки только им завидуют от отсутствия мозгов
Ответ Дима Я
Интересная мысль. Если женщина в бизнесе, то тоько отжала? С вб там общий бизнес мужа и жены на деньги корейцев, Ким оказалась умнее и заранее компанию себе забрала.
Есть Алексей Панин, играющий роль жены гальскому петуху Макрону и любовно награждающий тумаками муженька за разные провинности. После отставки «наполеончика» готов занять пост ГТ как в клубе, так и в сборной.
