Георгий Иванов: «У меня перелом, буду лечиться еще месяц. Очень хотел играть, но не было шанса, что я это смогу сделать»

Георгий Иванов: у меня перелом, буду лечиться еще месяц.

Нападающий «Локомотива » Георгий Иванов сообщил, что ему потребуется еще месяц на восстановление после перелома.

Сегодня «Локомотив» в гостях победил «Ак Барс» (3:2) и со счетом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина.

Иванов получил повреждение в четвертой игре серии.

«Я буду лечиться еще один месяц. У меня перелом. Очень хотел играть, но не было шанса, что я это смогу сделать», – сказал Иванов.

