Георгий Иванов: «У меня перелом, буду лечиться еще месяц. Очень хотел играть, но не было шанса, что я это смогу сделать»
Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов сообщил, что ему потребуется еще месяц на восстановление после перелома.
Сегодня «Локомотив» в гостях победил «Ак Барс» (3:2) и со счетом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина.
Иванов получил повреждение в четвертой игре серии.
«Я буду лечиться еще один месяц. У меня перелом. Очень хотел играть, но не было шанса, что я это смогу сделать», – сказал Иванов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
