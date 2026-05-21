  • ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария победила Великобританию, Словакия обыграла Данию, Канада одолела Норвегию – 6:5 ОТ, Финляндия забила 7 голов Латвии
Продолжается чемпионат мира по хоккею-2026. Турнир проходит в Цюрихе и Фрибуре (Швейцария).

Канада победила Норвегию (6:5 ОТ), Финляндия разгромила Латвию (7:1), Словакия обыграла Данию (5:1), Швейцария одержала победу над Великобританией (4:1).

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Эх норвежцы недодержали. Ну что за матч. Бомба. Красавчики норги. Очко нужное взяли, жалко не три. Но все равно красавчики
С такой игрой можно и со Швецией побороться, ещё бы так сильно не прижимались к воротам, никогда не понимал этого, даже если свежее звено у карликовых сборных, они прижимаются. 5й гол, свежая тройка, ну побегайте вы 30сек, а не стойте и ждите поперечку, попробуйте в углу что ли зажать. Жалко и радостно одновременно
ОтветАзамат 92
Что тут понимать? Они не прижимаются к воротам, им не хватает класса, чтобы отодвинуть игру от ворот.
ОтветVinnipukh Vinni
У них нападающие все нормально катаются, ногами могут 30сек зацепиться с канадцами, они именно стоят и смотрят, особенно первые голы канадцев, там можно списать на булочных хурода и Остбю, но остальное. Вратарь конечно жёстко у них нервничал, ну впрочем и за 1 очко спасибо
Хочется чтобы хоккей развивался и те же скандинавы Норвегия и Дания догоняли Финляндию и Швецию, все предпосылки ввиде хорошей генетики, близости к топ чемпионатам и конкуренции у них есть. Жаль Исландия пока не включилась в эту скандинавскую битву)
ОтветAlexander_1387
Шведы сильно развивают норвежцев. По 20 юниоров играет в ю18 и ю20 норвежцев.
Дозревать они в основном едут туда. Лет с 15-16.
ОтветAlexander_1387
Пока в НХЛ все таки больше финнов и шведов... Но желание такое же) чтоб потом пришли русские и всемзаднийы надрали)... Прошу не минусить сильно, работал 7 дней, сегодня под пивасом)
Норвегия последние 3 драфта будет игрок в первых двух раундах. В этом году есть Аарам Ольсен. В целом юниоры норвежцев уже стабильно играют на основном ЧМ и 4 года не вылетают, молодёжка вот вышла снова(через год получается) и будет шуметь. Эриксен из этого состава и Коблар будут там играть. Плюс у норвежцев есть неплохие нападающие 07,08г . И растет топ защитник 2010 Толефсен, сын того самого убийцы, щас он тренер. В общем норвежцы берут в свои руки пальму первенства у датчан у которых маленькие пробуксовки с поколением после 95-96х годов(Элерс, Огард, Олесер, Бьеркстранд)
ОтветАзамат 92
Ты зачем хлеб у испанца отбираешь?
ОтветVvv Xxx
не) испанец экстра знаток 3-4 дивизионов)
Норвегия красавцы. Вот вам развитие хоккея, я говорил, что прогресс есть. Будущее есть, как раз на ЮЧМ в элите, а на МЧМ вышли в элиту
Ответspain-hokkey
Лучше всего хоккей в Венгрии развивается,но следующих ОИ будут за медали биться,а Белоруссия с Казахстаном где-то в дивизине 4 будут,с ОАЭ и Мексикой.
ОтветAlexander Great_1116595775
Белоруссия отстранена, она играть не будет. Ты даже не знаешь кто и где играет. Мексика в 3А, а ОАЭ в 2А. В Венгрии хоккей развивается, врядли на ОИ попадут, но в элите закрепились
расклады такие
либо сейчас, в олимпийский год Швейцария наконец-то чемпионит на чм либо уже никогда ( не в ближайшие лет ....дцать ), лучшего шанса не будет
тут и составы у соперников рабочие для швейцарцев , и арена домашняя и сами они в прайме
ОтветVadim Vadim_1116553755
И Луна в Тунце ☝️
ОтветBdv68
И сыр в ларце
Швейцарцы продолжат рвать на этом ЧМ.
Дома же играют.
ОтветSonnyanderson
Ну в этом матче им придется "попотеть"!))
ОтветВладимир
Соперник серьезный, согласен)
опа. с детства за норвегию. я в них, всегда верил.
А Латвию под каток пустили.
Ответ//Paladin//
Вчера Австрию, сегодня - Латвию . По 9
ОтветСибирский литовец
Там ещё великобриты на очереди сегодня.
Какая красота от Норвегов 👏
Норвежцы убивают Канаду) Тэлбот дырка конечно , 5 шайб с 15 бросков
