  • Максим Пестушко: «Локомотив» – команда-династия, которая 3-й год подряд играет в финале. Они были в самых разных ситуациях. У «Ак Барса» же у многих такого опыта нет»
Максим Пестушко высказался о финальной серии Кубка Гагарина-2026.

Бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Максим Пестушко высказался о финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (3-2).

– Максим, в пятом матче «Ак Барс» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:4 и показал, возможно, худший хоккей в финале. Что произошло?

– Я давно не видел, чтобы кто-то из соперников доминировал так над «Ак Барсом», как сделал это «Локомотив». Очень показательным был второй период, когда «Локомотив» сделал 22 броска, а «Ак Барс» – шесть. Контроль шайбы, игра на пятаке, агрессивность в атаке – «Локомотив» просто задавил «Ак Барс».

– А как это получилось у «Локо»?

– Не сказал бы, что они что-то поменяли в тактическом плане. Просто добавили в скорости и давлении. Этот «Локомотив» – команда-династия, которая уже третий год подряд играет в финале. Опыт – это неоценимая вещь, которую ты не натренируешь. «Локомотив» знает, как выигрывать финал, также они знают как проигрывать 0-4 «Металлургу». Они были в самых разных ситуациях.

У «Ак Барса» же у многих такого опыта нет. Какие-то ошибки ребята впервые совершают именно сейчас.

У «Локомотива» выстроена система, и не секрет, что сделано это было еще при Игоре Никитине. Похожая ситуация была в ЦСКА, когда Никитин сделал там команду, а потом на этом багаже армейцы – уже под руководством Сергея Федорова – взяли два кубка.

Что-то похожее сейчас в «Локомотиве»: Никитина в команде уже нет, но Хартли продолжает его дело.

– Хартли после Никитина вообще ничего не поменял?

– Он добавил какие-то нюансы. Но то, как они играли в прошлом году и как играют сейчас, – это похожие команды. Модель игры осталась такой же, – сказал Пестушко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
