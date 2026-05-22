Яковлев о будущем Радулова в «Локомотиве»: конечно, останется.

Президент «Локомотива » Юрий Яковлев ответил на вопрос о дальнейшей карьере форварда Александра Радулова в клубе.

«Конечно, останется», – сказал Яковлев.

Накануне 39-летний игрок в составе железнодорожников завоевал Кубок Гагарина во второй раз подряд.

В 64 матчах минувшего Фонбет чемпионата КХЛ на счету Радулова 52 (21+31) очка. В 22 играх плей-офф он набрал 17 (6+11) баллов.