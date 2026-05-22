Яковлев о будущем Радулова в «Локомотиве»: «Конечно, останется»

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев ответил на вопрос о дальнейшей карьере форварда Александра Радулова в клубе.

«Конечно, останется», – сказал Яковлев.

Накануне 39-летний игрок в составе железнодорожников завоевал Кубок Гагарина во второй раз подряд.

В 64 матчах минувшего Фонбет чемпионата КХЛ на счету Радулова 52 (21+31) очка. В 22 играх плей-офф он набрал 17 (6+11) баллов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
Было бы замечательно! Юрий Николаевич по крупицам собирает игроков в команду. А уж Радулов - достойнейший член команды!!!
А вот это правильно 👍
У него контракт до 27го
Вроде была инфа, что он на сезон подписывал. И ещё потом Сурину сказал, что "ещё годик побегаем". Откуда про 2027?
На сайте Локомотива. Он переподписал контракт. С победой Бро 👊
Эмоции поутихнут и обо всем поговорят. Если у Александра Валерьевича есть желание ещё поиграть, то конечно подпишется ещё на сезон. Посмотрим.
У него уже контракт на след сезон есть. О чем говорить?
конечно посмотри.. все зависит от тебя.
Если ЦСКА, конечно, не решит по-другому
