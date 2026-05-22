Яковлев о будущем Радулова в «Локомотиве»: «Конечно, останется»
Президент «Локомотива» Юрий Яковлев ответил на вопрос о дальнейшей карьере форварда Александра Радулова в клубе.
«Конечно, останется», – сказал Яковлев.
Накануне 39-летний игрок в составе железнодорожников завоевал Кубок Гагарина во второй раз подряд.
В 64 матчах минувшего Фонбет чемпионата КХЛ на счету Радулова 52 (21+31) очка. В 22 играх плей-офф он набрал 17 (6+11) баллов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
