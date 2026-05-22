Исаев об эмоциях после победы: «Их мало очень. Просто все отдал. Чувствую опустошение»

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев высказался после победы в Кубке Гагарина-2026.

В четверг клуб из Ярославля победил «Ак Барс » (4-2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал победителем плей-офф.

Исаев был назван самым ценным игроком Кубка Гагарина.

– Прекрасные эмоции у тебя, которые дополняются еще индивидуальным призом. Согласен?

– Да. Честно, их мало очень. Просто все отдал. Чувствую опустошение.

– В чем крутость этого «Локомотива»?

– В характере. В чемпионском характере, игре до конца.

– Мы делаем отсылки на шестой матч с «Авангардом»?

– Получается, что да, – сказал Исаев.

