  • Исаев об эмоциях после победы: «Их мало очень. Просто все отдал. Чувствую опустошение»
Исаев об эмоциях после победы: «Их мало очень. Просто все отдал. Чувствую опустошение»

Вратарь «Локомотива» Исаев высказался после победы в Кубке Гагарина-2026.

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев высказался после победы в Кубке Гагарина-2026.

В четверг клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (4-2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал победителем плей-офф.

Исаев был назван самым ценным игроком Кубка Гагарина.

– Прекрасные эмоции у тебя, которые дополняются еще индивидуальным призом. Согласен?

– Да. Честно, их мало очень. Просто все отдал. Чувствую опустошение.

– В чем крутость этого «Локомотива»?

– В характере. В чемпионском характере, игре до конца.

– Мы делаем отсылки на шестой матч с «Авангардом»?

– Получается, что да, – сказал Исаев. 

Вратарь «Локомотива» Исаев признан самым ценным игроком Кубка Гагарина

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Хорошо отыграл стена! Красавчик! Отдыхай.
Вперёд ЛОКО! 🏒🚂🔥
Заслуженно! Поздравляем #92)))
Повезло тебе, мышелов, что у тебя полевые игроки - на заглядение, а так бы после полуфинала в отпуск отправился. Распиаренный мешок.
