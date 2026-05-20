Женская лига PWHL расширится до 12 команд в сезоне-2026/27 – при основании было 6. Новые клубы создадут в Сан-Хосе, Лас-Вегасе, Детройте и Гамильтоне

Женская лига PWHL расширится до 12 команд в сезоне-2026/27 .

Женская профессиональная лига Северной Америки (PWHL) объявила о создании новой команды в Сан-Хосе.

Таким образом, завершен процесс расширения лиги до 12 команд. В сезоне-2026/27 дебютируют 4 новых клуба – из Сан-Хосе, Лас-Вегаса, Детройта и канадского Гамильтона.

Напомним, что PWHL была основана в 2023 году компанией Mark Walter Group, принадлежащей бизнесмену Марку Уолтеру.

В дебютном сезоне (2024) приняли участие 6 команд – «Торонто», «Оттава», «Монреаль», «Миннесота», «Бостон» и «Нью-Йорк». В третьем сезоне (2025/26) к лиге присоединились «Ванкувер» и «Сиэтл».

Таким образом, в четвертом сезоне лиги число команд удвоится по сравнению с первыми двумя.

18 006 зрителей пришли на матч PWHL в Нью-Йорке, установив рекорд посещаемости женского хоккея в США