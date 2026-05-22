🏆 «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина второй сезон подряд. В финале – победа над «Ак Барсом» 4-2

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина второй сезон подряд, одержав победу над «Ак Барсом» в шестом матче финальной серии (3:2, 4-2).

Нападающий клуба из Ярославля Егор Сурин открыл счет на отметке 04:05. На 14-й минуте Сурин забил 2-й гол.

На 53-й минуте Максим Шалунов забил 3-й гол в ворота «Ак Барса».

На 55-й минуте шайбу забросил нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд. На отметке 57:08 Никита Лямкин забил 2-й гол в ворота «Локомотива».

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кубок Гагарина

Финал

Счет в серии: 2-4

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии

Спасибо болельщика Казани, которые на арене, что не разошлись и остались проявили уважение к победителям. Это дорого стоит и достойно уважения. Ну и наши на арене красавцы, хотелось бы быть рядом с ними сейчас.
+++++
Как нейтральный болельщик, хочу седьмой матч!
Как болельщик из Ярославля, у нас уже был в этом плейофф седьмой матч) пожалуй хватит и его для воспоминаний)
Не нейтральные болельщики не хотим. Сегодня надо все закончить
Сафонов:
- Удалился
- Не попал в пустые

Сурин:
- 2 гола в финале
В точку, без слов
Трештокеры сегодня:
Сурин - забивает 2 шайбы.
Неизвестно кто - удаляется за выброс шайбы и не попадает с метра в пустой угол.
Казань надо брать. Снова.
Локомотив forever. Удачи!
Москва брал, Омск брал ,Казань брал,шапка не брал
Локомотивище!!! С Победой! Это великолепный день! Вы достойны этого кубка! Спасибо АкБарсу за огненную концовку, вот устроили валидол. Бились до конца, уважение команде!. Ну и на последок, где все те, кто кричал о победе АкБарса в серии(еще до ее начала), тем более со счетом 4:0 и4:1. Где все те, кто визжал, после скандала с Никитиным, что Локомотив больше нмкогда не возьмет кубок? Отдельно скажу слова благодарности Игорю Валерьевичу за создание этой великой команды! Огромная заслуга нашего тренера, понимаю, что скорее всего от него не зависело ничего. Огромная благодарность Бобу Хартли, что он смог сделать очень сложное! Что бы не говорили, что он пришел в чемпионскую команду,а вы попробуйте сделать так! Много чего хочется сказать, но эмоции не дают! Всех локолюдей с победой!
Комментарий удален модератором
У Локомотива три кубка Суперлиги и два теперь кубка Гагарина. У АкБарса два кубка Суперлиги и три кубка Гагарина. Одному мне кажется, что где то все ровно?
Надо бы сегодня взять реванш за 2009 год, и поднять в Казани кубок! За Ярославль!
Локомотиву победы и закончить сегодня серию, подняв над головой Кубок Гагарина! Успехов!
послезавтра поднимите
Браво Локо, легендарный ПО особенно серия с Авой.
Всё по делу. Хартли красавчик. Не знаю кому как, но этот Локо мне симпатичен больше по игре чем автобус Никитина.
АкБ красавцы, спасибо за ПО. Реально удивили и играли очень круто. Ну никто же не ожидал что АкБ хотя бы в полуфинал залезет перед началом ПО.
Не могу не сказать. Эта Победа для НИХ ушедших от нас в 2011году.Радуйся Ярославль и рюмку за которых нет. Ещё раз поздравляю из Краснодара.
Хороший тост! Уважение!
