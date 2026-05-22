🏆 «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина второй сезон подряд. В финале – победа над «Ак Барсом» 4-2

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина второй сезон подряд.

«Локомотив » выиграл Кубок Гагарина второй сезон подряд , одержав победу над «Ак Барсом» в шестом матче финальной серии (3:2, 4-2).

Нападающий клуба из Ярославля Егор Сурин открыл счет на отметке 04:05. На 14-й минуте Сурин забил 2-й гол.

На 53-й минуте Максим Шалунов забил 3-й гол в ворота «Ак Барса».

На 55-й минуте шайбу забросил нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд. На отметке 57:08 Никита Лямкин забил 2-й гол в ворота «Локомотива».

