Форвард «Ак Барса» Сафонов перейдет в «Ванкувер» («Бизнес Online»)

Форвард «Ак Барса» Сафонов продолжит карьеру в НХЛ.

Форвард «Ак Барса » Илья Сафонов продолжит карьеру в НХЛ.

Как сообщает «Бизнес Online», нападающий решил попробовать свои силы в «Ванкувере » в следующем сезоне.

Срок действия его контракта с «Ак Барсом» заканчивается 31 мая. В четверг клуб уступил «Локомотиву» (2-4) в финале Кубка Гагарина.

В этом сезоне Сафонов набрал 33 (16+17) очка в 68 матчах регулярного чемпионата. В его активе также 9 (2+7) баллов в 20 играх плей-офф.

«Чикаго» выбрал игрока на драфте НХЛ под 172 номером в 2021 году. В прошлом году «Блэкхокс» отдали права на Сафонова «Ванкуверу».