0

Форвард «Ак Барса» Сафонов перейдет в «Ванкувер» («Бизнес Online»)

Форвард «Ак Барса» Сафонов продолжит карьеру в НХЛ.

Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов продолжит карьеру в НХЛ.

Как сообщает «Бизнес Online», нападающий решил попробовать свои силы в «Ванкувере» в следующем сезоне.

Срок действия его контракта с «Ак Барсом» заканчивается 31 мая. В четверг клуб уступил «Локомотиву» (2-4) в финале Кубка Гагарина.

В этом сезоне Сафонов набрал 33 (16+17) очка в 68 матчах регулярного чемпионата. В его активе также 9 (2+7) баллов в 20 играх плей-офф.

«Чикаго» выбрал игрока на драфте НХЛ под 172 номером в 2021 году. В прошлом году «Блэкхокс» отдали права на Сафонова «Ванкуверу».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
logoАк Барс
logoИлья Сафонов
logoКХЛ
logoВанкувер
logoвозможные переходы
logoНХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
ОтветAlexander Kulkov
Это кто?
Кореш Сурина
ОтветАРТУР АЛИЕВ
Кореш Сурина
Пятюню они знатно отбили после матча
Ну и зачем он там нужен? Чел не показал ничего в финале кхл. Что ему делать в Нхл?
ОтветИван Осетров
Ну и зачем он там нужен? Чел не показал ничего в финале кхл. Что ему делать в Нхл?
кажется ты слабо представляешь уровень нынешнего Ванкувера)
ОтветМарат Адилов
кажется ты слабо представляешь уровень нынешнего Ванкувера)
Ну все равно Илья Сафонов набирает 30 очков за 60 матчей.. в КХЛ. Даже если эта статистика сохранится в НХЛ то она все равно не будет хорошей… какое ТОП6 с такой статистикой?
Ну толкается не не плохо это да, но скорость не самая высокая.
Сафонов оплатить😁А потом удачи в Ванкувере👍
пусть пробует, удачи ему!
Потеря для нападения Ак Барса !
ооо... вот там пусть подъедет к вратарю через 5 секунд после свистка)))
Ответjindos
ооо... вот там пусть подъедет к вратарю через 5 секунд после свистка)))
Там за это голову отрывают.
ОтветZa Локомотив
Там за это голову отрывают.
именно
Удачи парню!
И будут его там жопой по льду таскать 😂
Ответsd4fmwrvz8
И будут его там жопой по льду таскать 😂
Как и Воронкова, по вашим словам)
ОтветСерый
Как и Воронкова, по вашим словам)
А кстати где он?В сезоне вроде жопой лавку Коламбуса полировал или уже в АХЛ спустили
Сафонов ???? Это кто ???
В нхл таких особо не держат, кто в самой важной игре сезона с метра по воробьям стреляет. Вернется быстро
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионские эмоции «Локомотива»: Радулов орал в камеру, Иванов вышел на костылях
21 мая, 21:45
Защитник «Ак Барса» Миллер с 23 очками в 20 матчах – лучший бомбардир Кубка Гагарина. Окулов с 10 голами – лучший снайпер
21 мая, 21:33
Шалунов о Хартли: «И мы многому у Боба научились, и он научился у нас. Мы стали более гибкими и разносторонними»
21 мая, 21:25
Рекомендуем
Главные новости
«Лос-Анджелес» не будет предлагать Кузьменко новый контракт (Алексей Шевченко)
19 минут назад
ЧМ-2026 по хоккею. Канада играет со Словакией, Финляндия – с Австрией, Латвия разгромила Великобританию, Дания одолела Италию
сегодня, 18:21Live
Кубок Стэнли. «Вегас» примет «Колорадо» в 3-м матче финала Запада при 2-0 в серии
сегодня, 17:35
Ротенберг поздравил «Локо» с победой в Кубке Харламова: «В клубе сильная вертикаль. Отмечу форвардов Пустового и Сокола, мы работали на мастер-классе, приятно видеть, как они растут»
сегодня, 18:49Фото
В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»
сегодня, 18:33
Великобритания покинет элиту ЧМ после шести поражений подряд с общим счетом 4:29. Команда год назад вернулась в высший дивизион
сегодня, 18:17
Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «Кандидат у клуба уже есть. Нужен серьезный специалист, который продолжит работу Никитина, Хартли»
сегодня, 17:43
«Чикаго» предложил Михееву продлить контракт на 3 сезона (Алексей Шевченко)
сегодня, 17:30
Сергей Черкас: «Ак Барс» может побороться за Кубок, если усилит вратарскую линию. Билялов играл неплохо, но этого недостаточно для чемпионства»
сегодня, 16:15
Симашев о трофеях «Локомотива» и «Локо»: «Это подтверждает, что школа Ярославля – лучшая в российском хоккее»
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас о преемнике Хартли в «Локомотиве»: «Руководству придется голову поломать. Амбиции клуба – бороться за Кубок и в следующем году»
5 минут назад
«Тампа» продлила контракт с Сабурином на сезон. У форварда 5 очков и 89 минут штрафа в 26 играх сезона
29 минут назад
Макар может сыграть в 3-м матче серии с «Вегасом». Защитник пропустил 2 игры из-за травмы, «Колорадо» уступил в обеих
52 минуты назад
Рыбин о том, что Исаева признали MVP: «Они с Серебряковым – два сильнейших голкипера КХЛ. Вратарь – это отдельный вид искусства»
сегодня, 19:20
Лутцев о Радулове: «Дядя Саша – святой человек, вечно молодой мальчик. Он с нами на одной волне – смеется, шутит»
сегодня, 19:02
Рыбин о «Локомотиве»: «В Ярославле одна из сильнейших школ, вертикаль работает. Странно, почему у клуба нет команды в ВХЛ»
сегодня, 17:20
Симашев о «Юте»: «Будет бороться за Кубок Стэнли через 2-3 года. У нас большое будущее, очень молодая команда»
сегодня, 17:04
Лутцев о трофее «Локо»: «Переломы, ссадины, шрамы – только так завоевывают кубок. В финале по-другому быть не может»
сегодня, 16:53
Коротков о Разине: «Эмоциональный, прямой. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Он всегда может принять, что неправ, это сильное качество»
сегодня, 16:41
Гомоляко о «Локомотиве»: «Лучшая организация. Яковлев и Лукин – великие люди, выстроили все. Школа работает шикарно»
сегодня, 16:27
Рекомендуем