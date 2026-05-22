Форвард «Ак Барса» Сафонов перейдет в «Ванкувер» («Бизнес Online»)
Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов продолжит карьеру в НХЛ.
Как сообщает «Бизнес Online», нападающий решил попробовать свои силы в «Ванкувере» в следующем сезоне.
Срок действия его контракта с «Ак Барсом» заканчивается 31 мая. В четверг клуб уступил «Локомотиву» (2-4) в финале Кубка Гагарина.
В этом сезоне Сафонов набрал 33 (16+17) очка в 68 матчах регулярного чемпионата. В его активе также 9 (2+7) баллов в 20 играх плей-офф.
«Чикаго» выбрал игрока на драфте НХЛ под 172 номером в 2021 году. В прошлом году «Блэкхокс» отдали права на Сафонова «Ванкуверу».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
