У экс-хоккеистки ЖХЛ Карповой обнаружили онкологию: «Давайте сыграем одной командой и поддержим Юлию»

У бывшей хоккеистки Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) Юлии Карповой обнаружили онкологическое заболевание.

«ЖХЛ – это не просто лига. Это большая хоккейная семья. А семья в трудные моменты не отстраняется – она объединяется и поддерживает своих.

Сегодня помощь нужна Юлии Карповой.

Представительница хоккейной династии. Защитник, капитан, лидер. В ее карьере – игра за «Спартак», СКИФ, «Агидель», екатеринбургское и петербургское «Динамо». Она – чемпионка, серебряный и бронзовый призер чемпионата России, серебряный призер Кубка европейских чемпионов.

После завершения игровой карьеры Юлия осталась в хоккее: работала в тренерском штабе «Динамо» Санкт-Петербург, помогала команде брать медали чемпионата России и выходить в финал, тренировала юниорок и более 20 лет отдала развитию женского хоккея.

Сейчас Юлия ведет самую важную борьбу – с онкологическим заболеванием. И в этот момент ей особенно нужна поддержка.

Хоккей – командная игра. Давайте сыграем одной командой и поддержим Юлию», – сказано в сообщении.

Отметим, что под сообщением указаны реквизиты для помощи 42-летней бывшей хоккеистке.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ЖХЛ
Терпения, Сил, Здоровья!
