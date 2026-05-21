  • Путин поздравил «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина: «Вы показали настоящий командный дух и сплоченность, вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея»
Президент России Владимир Путин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.

Сегодня клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (4-2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал победителем плей-офф.

«Уважаемые друзья! От души поздравляю вас с ярким триумфом – завоеванием Кубка Гагарина. 

На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплоченность, вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея. 

И конечно, отмечу ваших болельщиков, которые искренне поддерживают вас. Желаю вам новых спортивных вершин и всего самого доброго», – приводит слова Путина сайт Кремля.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт Кремля
logoЛокомотив
logoБоб Хартли
logoКХЛ
logoПолитика
logoВладимир Путин

Теперь, по традиции, кони должны Боба Хартли себе забрать, предложив ему 5-летний контракт на миллиард рублей.
ОтветAtMOROSOk
Путин: "Пацаны, я вас просто, кхе-кхе, люблю!".
Все болит?Отпустите уже)
А если бы кубок уехал в Казань он написал бы то же самое, или Песков ему другой вариант придумал?
Как не вспомнить команду «Союз» квн с их уже легендарным номером)) Олды помнят))
Наверняка смотрел все матчи плеф-оффа
Поздравляем ЛОКОМОТИВ!
А Зенит поздравлял?
Краснодар в прошлом году поздравлял
Лично не стал звонить тренеру?)
жду поздравлений от "величайшего" из тренеров, "воспитавшего" всех действующих игроков КХЛ и треть НХЛ.
того самого, кто в борьбе с албанской преступностью, в далекой Финляндии, пожертвовал свои лучшие кроссовки.
Ой, иди ты в пень и не порти радость.
С победой, Ярославль!
