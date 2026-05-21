Путин поздравил «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина: «Вы показали настоящий командный дух и сплоченность, вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея»
Президент России Владимир Путин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.
Сегодня клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (4-2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал победителем плей-офф.
«Уважаемые друзья! От души поздравляю вас с ярким триумфом – завоеванием Кубка Гагарина.
На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплоченность, вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея.
И конечно, отмечу ваших болельщиков, которые искренне поддерживают вас. Желаю вам новых спортивных вершин и всего самого доброго», – приводит слова Путина сайт Кремля.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт Кремля
Краснодар в прошлом году поздравлял
того самого, кто в борьбе с албанской преступностью, в далекой Финляндии, пожертвовал свои лучшие кроссовки.
С победой, Ярославль!