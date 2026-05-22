Боб Хартли: «Мне повезло быть частью двух великих организаций. Дюков, Крылов и Сушинский пригласили меня в Омск, Яковлев – в «Локомотив». Я закончил, поеду нянчить внуков»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался после победы в финальной серии Кубка Гагарина-2026.
Сегодня клуб победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче финальной серии и стал победителем плей-офф.
После победы Хартли объявил о завершении карьеры. Канадский специалист возглавлял «Локомотив» с июля 2025 года. С 2018 по 2022 год он работал в «Авангарде», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021-м.
– Невероятно! Потрясающие лидеры нашей команды. И какая концовка! «Ак Барс» сделал счет 2:3. Трудно вспомнить, когда я еще ждал окончания одной минуты, как эта минута в концовке финала.
Это мой восьмой чемпионский титул в разных лигах. И все были абсолютно разными. Я абсолютно счастлив за этих ребят из «Локомотива», которые пахали весь сезон и наконец-то были вознаграждены за свои старания. Мне очень повезло быть тренером этой команды.
Мне повезло быть частью двух великих организаций. Александр Дюков, Александр Крылов и Макс Сушинский пригласили меня в Омск. Юрий Яковлев позвал в «Локомотив». Мне очень повезло, что на меня обратили внимание.
– Останьтесь еще на один сезон!
– Нет. Я закончил. Устал. Домой хочу.
– И что будет дальше?
– Поеду нянчить своих внуков, – сказал Хартли.
Ты доказал всем, что прошлогоднее чемпионство сделал далеко не один лишь прошлый тренер (чью роль сильно преувеличивали), а ярославская команда, организация и город. Именно это ядро побед.
А Хартли подкрутил там, где было нужно, а где не нужно - хватило мудрости не менять то, что работает (и это тоже большое и сложное искусство). Сделал ровно то, что требовалось и чего от него хотели. Очень крутой дед. Спасибо за кубок!
И спасибо боженьке, что ярославский локомотив(со времён Торпедо и серии с Ладой) - моя любовь!!!!!