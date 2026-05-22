  • Боб Хартли: «Мне повезло быть частью двух великих организаций. Дюков, Крылов и Сушинский пригласили меня в Омск, Яковлев – в «Локомотив». Я закончил, поеду нянчить внуков»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался после победы в финальной серии Кубка Гагарина-2026.

Сегодня клуб победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче финальной серии и стал победителем плей-офф.

После победы Хартли объявил о завершении карьеры. Канадский специалист возглавлял «Локомотив» с июля 2025 года. С 2018 по 2022 год он работал в «Авангарде», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021-м.

– Невероятно! Потрясающие лидеры нашей команды. И какая концовка! «Ак Барс» сделал счет 2:3. Трудно вспомнить, когда я еще ждал окончания одной минуты, как эта минута в концовке финала.

Это мой восьмой чемпионский титул в разных лигах. И все были абсолютно разными. Я абсолютно счастлив за этих ребят из «Локомотива», которые пахали весь сезон и наконец-то были вознаграждены за свои старания. Мне очень повезло быть тренером этой команды.

Мне повезло быть частью двух великих организаций. Александр Дюков, Александр Крылов и Макс Сушинский пригласили меня в Омск. Юрий Яковлев позвал в «Локомотив». Мне очень повезло, что на меня обратили внимание.

– Останьтесь еще на один сезон!

– Нет. Я закончил. Устал. Домой хочу.

– И что будет дальше?

– Поеду нянчить своих внуков, – сказал Хартли.

Хартли = победа. Легендарный хоккейный дед

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии

Мужик просто прошёл клубный хоккей! И имеет право делать всё что хочет! Спасибо за всё!
БОБ!!!
Не болею ни за Авангард, ни за Локо (ну за этих разве что по-соседски), но Боб мегакрут. Искренне рад за Омск и Ярик, что им повезло с этим мужиком. Здоровья ему и радостных моментов.
Наше почтение, Боб!
Ты доказал всем, что прошлогоднее чемпионство сделал далеко не один лишь прошлый тренер (чью роль сильно преувеличивали), а ярославская команда, организация и город. Именно это ядро побед.

А Хартли подкрутил там, где было нужно, а где не нужно - хватило мудрости не менять то, что работает (и это тоже большое и сложное искусство). Сделал ровно то, что требовалось и чего от него хотели. Очень крутой дед. Спасибо за кубок!
Спасибо Боб ,ты отработал с помощниками и игроками команды прекрасный сезон ! Болельщики Локомотива никогда не забудут твой вклад в выигрыш КГ с командой ! Здоровья и долгих лет жизни -воспитывай из внуков любовь к хоккею!
Я калининградец.
И спасибо боженьке, что ярославский локомотив(со времён Торпедо и серии с Ладой) - моя любовь!!!!!
Мистер Боб Хартли, спасибо Вам за участие в этом Чемпионстве! Я надеюсь что Вы так же счастливы как счастлив сегодня весь наш прекрасный город. С Дублей, Ярославль ! Это наша Победа!
Крутой тренер и прекрасный человек! Спасибо за 2021
Хартли вписал свое имя в историю КХЛ золотыми буквами. Спасибо за чемпионство!
