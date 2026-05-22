Боб Хартли: «Мне повезло быть частью двух великих организаций. Дюков, Крылов и Сушинский пригласили меня в Омск, Яковлев – в «Локомотив». Я закончил, поеду нянчить внуков»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался после победы в финальной серии Кубка Гагарина-2026.

Сегодня клуб победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче финальной серии и стал победителем плей-офф.

После победы Хартли объявил о завершении карьеры. Канадский специалист возглавлял «Локомотив» с июля 2025 года. С 2018 по 2022 год он работал в «Авангарде », с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021-м.

– Невероятно! Потрясающие лидеры нашей команды. И какая концовка! «Ак Барс» сделал счет 2:3. Трудно вспомнить, когда я еще ждал окончания одной минуты, как эта минута в концовке финала.

Это мой восьмой чемпионский титул в разных лигах. И все были абсолютно разными. Я абсолютно счастлив за этих ребят из «Локомотива », которые пахали весь сезон и наконец-то были вознаграждены за свои старания. Мне очень повезло быть тренером этой команды.

Мне повезло быть частью двух великих организаций. Александр Дюков, Александр Крылов и Макс Сушинский пригласили меня в Омск. Юрий Яковлев позвал в «Локомотив». Мне очень повезло, что на меня обратили внимание.

– Останьтесь еще на один сезон!

– Нет. Я закончил. Устал. Домой хочу.

– И что будет дальше?

– Поеду нянчить своих внуков, – сказал Хартли.

Хартли = победа. Легендарный хоккейный дед