Вайсфельд о 6-й игре в серии «Локомотив» – «Ак Барс»: «В этом противостоянии нет особой логики. Все, кто не болеет за кого-то из финалистов, хотели бы продолжения»

Вайсфельд о серии «Локомотив» – «Ак Барс»: в этом противостоянии нет логики.

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Ак Барсом » (3-2).

Шестая игра пройдет в Казани 21 мая.

«Серия развивается непредсказуемо, у меня нет ощущения, что кто-то перед шестым матчем имеет преимущество.

Решающим фактором может стать все, что угодно – игра вратарей, большие штрафы… Любая мелочь может повлиять, поскольку команды равны. При этом у «Локомотива» богатый опыт финальных матчей. Для большинства хоккеистов это уже третий финал.

Не знаю, будет ли седьмой матч – в этом противостоянии нет особой логики. Все любители хоккея, которые не болеют за кого-то из финалистов, хотели бы продолжения серии», – сказал Вайсфельд.

