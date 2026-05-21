Сафонов остался один у ворот «Локомотива» в 1-м периоде, но бросил мимо

Сафонов мог сравнять счет в матче с «Локомотивом», но не попал по воротам.

Нападающий «Ак Барса » Илья Сафонов мог сравнять счет в 1-м периоде шестого матча финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом » (2-3), но не попал по воротам.

После первого периода ярославцы ведут со счетом 2:0.

На отметке 12:07 Сафонов остался один у ворот вратаря «Локомотива» Даниила Исаева, но бросил мимо .