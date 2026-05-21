Сафонов остался один у ворот «Локомотива» в 1-м периоде, но бросил мимо

Сафонов мог сравнять счет в матче с «Локомотивом», но не попал по воротам.

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов мог сравнять счет в 1-м периоде шестого матча финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2-3), но не попал по воротам.

После первого периода ярославцы ведут со счетом 2:0.

На отметке 12:07 Сафонов остался один у ворот вратаря «Локомотива» Даниила Исаева, но бросил мимо.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
прикольно, а кто это?
Надо больше работать на пятаке во время игры , а не кошмарить соперников после свистка за воротами . бери пример с Сурина, ни с кем не быковал , но 2 банки поклал. Локомотив справедливо выиграл кубок потому что играл в хоккей , а не в тычки . ак барс вспомнил , что это игра только за 10 минут до конца и почти имели шанс отыграться. Вся энергия ушла на агрессию , а все знают , что у победителей голова холодная . не прав тот кто настраивал игроков ак барса на такие эмоции .
Момент не настолько явный, как его пытаются представить, ибо Исаев во время броска уже наполовину перекрыл створ ворот и стремительно перемещался дальше. Сафонов мгновенно оценил, что тот может успеть закрыть "дверь" и потому бросал в единственно оптимальную зону поражения — ближнюю 9-ку. Попасть в нее было не так то просто
Он же футболист, да ещё и вратарь.... ему можно
Это достойно отдельной Новости!
Слишком сильно ушел в трешток и забыл как играть в хоккей
