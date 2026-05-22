  • Защитник «Ак Барса» Миллер с 23 очками в 20 матчах – лучший бомбардир Кубка Гагарина. Окулов с 10 голами – лучший снайпер
Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2026.

В четверг «Локомотив» победил казанцев (4-2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал победителем плей-офф.

На счету 24-летнего американского игрока «Ак Барса» 23 (7+16) очка в 20 матчах. 

Второе место в списке бомбардиров занял нападающий «Авангарда» Константин Окулов с 21 (10+11) баллом в 17 играх. Он также стал лучшим снайпером плей-офф.

Третьим стал форвард «Локомотива» Александр Радулов с 17 (6+11) очками в 22 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Митч, спасибо!!!💪
Миллер красавчик
