  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кубок Стэнли. «Каролина» пропустила 6 голов от «Монреаля» в 1-м матче финала Востока, впервые проиграв в текущем плей-офф
0

Кубок Стэнли. «Каролина» пропустила 6 голов от «Монреаля» в 1-м матче финала Востока, впервые проиграв в текущем плей-офф

В Кубке Стэнли стартовал финал Восточной конференции.

«Каролина» дома проиграла «Монреалю» (2:6) в первом матче финальной серии Восточной конференции.

Поражение стало для «Харрикейнс» первым в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. До этого они выиграли 8 матчей подряд, выбив «Оттаву» и «Филадельфию» со счетом 4-0. 

Кубок Стэнли

Финал Восточной конференции

Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoКубок Стэнли
результаты матчей
logoМонреаль
logoКаролина
logoНХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Игроков Каролины можно узнать по сланцам и свежему загару
ОтветПинающий Достоинства
Игроков Каролины можно узнать по сланцам и свежему загару
чувствуется застой у них, это не очень хорошо, когда ты сидишь 10 дней и ждешь соперника, думаю еще вкатятся...
Монреаль забил в первой игре против Каролины больше, чем Оттава и Филадельфия за всю серию
Будет свип. Но есть нюанс.
ОтветAl_P
Будет свип. Но есть нюанс.
)))))
ОтветAl_P
Будет свип. Но есть нюанс.
Если бы. Сейчас вторую игру возьмут, чтоб дома при фантастической поддержке опять проигрывать))
Каждую весну я смотрю на грустное лицо Бриндамура, жующее жевачку
Ответgarazhkucherova
Каждую весну я смотрю на грустное лицо Бриндамура, жующее жевачку
Особенно грустное оно каждый год в финале конфы.
ОтветБиомеханоид
Особенно грустное оно каждый год в финале конфы.
А раньше финала конференции я его и не смотрю, не интересен хоккей Каролины
За Монреаль!!!
Ответnewyork13
За Монреаль!!!
"святая фланель"!!
Каролина дебилы, прессингуйте прессингуйте максимально мешая начать атаку сопернику, в результате максимально облегчив завершение атаки, ведь те кто должны защищаться у своих ворот почему-то находятся у чужих мешая начинать атаку)))) Монреаль браво, так этих дровосеков прямолинейных, энергия у которых из ушей прёт, но всё настолько прямолинейно, что даже мысли нет ни одной!
Монреаль молодцы, Сен-Луи молодец, начало серии отличное!
Кто там про свип каролины каментил? Деревянные люди, играющие в деревянный хоккей не должны играть в финале кубка.
Финал Вегас - Монреаль становится реальным. А что, а вдруг? 🙂
ОтветГеоргий, он же Гоша
Финал Вегас - Монреаль становится реальным. А что, а вдруг? 🙂
Почему бы и нет👍
ОтветГеоргий, он же Гоша
Финал Вегас - Монреаль становится реальным. А что, а вдруг? 🙂
Да не не верится в такое, как ни крути фавориты тут все равно перемолят и пройдут андердогов. Просто после двух таких матчей выресовываются адовые серии для фаворитов и не более того.
Колорадские шизы попритихли.:) Ветка нхл человеческий вид приобрела.
Ну собственно с победой Монреаль, отличная первая игра на выезде!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Норвегия впервые с 2011 года обыграла Швецию на ЧМ. У норвежцев было 6 поражений на этом отрезке
28 минут назад
ЧМ-2026 по хоккею. США уступили Латвии, Швеция проиграла Норвегии, Чехия была сильнее Словакии, Германия победила Австрию
сегодня, 20:45
Ротенберг готов возглавить «Локомотив»: «Конечно, это интересно. За год я провел не меньше тренировок, чем когда работал в КХЛ»
сегодня, 19:54
Сыновья Овечкина будут тренироваться в академии «Красной Машины-Юниор», сообщил Ротенберг: «Великие спортсмены отдают детей в нашу школу»
сегодня, 18:55
Ротенберг поздравил «Красную Машину-Юниор» с завершением сезона: «Важны не только медали и места. Главное – как наши дети становятся сильнее, учатся слушать тренера и никогда не сдаваться»
сегодня, 18:27
Рыбин о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «О невероятном камбэке за 33 секунды снимут фильм когда-нибудь»
сегодня, 17:49
Черкас о тренере «Локомотива»: «Ротенберга не выберут, думаю. Специалиста уровня Никитина и Хартли найти тяжело»
сегодня, 16:53
9,7 млн рублей – стоимость Кубка Гагарина. Трофей изготовлен из серебра 925-й пробы, покрыт позолотой и весит 19 кг
сегодня, 16:26
Кубок Чемпиона России. «Югра» победила «Химик» в 4-м матче финала и повела 3-1 в серии
сегодня, 16:19
Третьяк посетил финал детского Кубка по специальному хоккею: «Наш президент тоже играет в хоккей, это наша национальная гордость»
сегодня, 15:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» может назначить Бадюкова директором. Тамбиев ранее провел переговоры с функционером («СЭ»)
сегодня, 20:11
«Миннесота» хочет продлить контракт с МакКэрроном. У форварда с кэпхитом 900 тысяч долларов 3+2 в 20 матчах после обмена из «Нэшвилла»
сегодня, 19:42
Рыбин о преемнике Хартли в «Локомотиве»: «Пелино напрашивается на это место. Звягин, даже Красоткина можно назначить»
сегодня, 19:21
Крикунов про приз лучшему тренеру сезона: «Пусть победит Козлов, раз Хартли нет в тройке. Виктор хорошо отработал, когда у «Салавата» были проблемы с деньгами»
сегодня, 18:41
Черкас о чемпионстве «Локомотива»: «Не скажу, что это сильнейшая команда за все время. В СКА выступали хорошие иностранцы, когда выигрывали Кубок»
сегодня, 18:15
Беднар о травме Макара и 0-2 от «Вегаса»: «Больно, когда его нет в составе. Цель «Колорадо» – сыграть лучше, мы на это способны»
сегодня, 18:07
Горохов об Овечкине: «Надеюсь, сыграет за родное «Динамо» минимум сезон. У него есть качества и харизма лидера, «дядьки-наставника»
сегодня, 17:34
Рябыкин о Гатиятулине: «Он вывел «Ак Барс» в финал. Никитину в ЦСКА тоже нужно время. О чемпионстве не может идти речи, если руководство не готово ждать»
сегодня, 17:22
«Нефтехимику» интересен Квинни. У форварда 11+21 в 67 матчах за «Шанхай» (Михаил Зислис)
сегодня, 17:05
Алексей Терещенко: «Овечкиным, Малкиным, Радуловым нужно дорожить. В НХЛ ценят таких ветеранов, у нас тренеры боятся использовать возрастных игроков, к сожалению»
сегодня, 16:38
Рекомендуем