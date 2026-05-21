Шерстнев продлил контракт с «Трактором» на 2 года, заявил агент Ботев. Вратарь провел 12 матчей в этом сезоне КХЛ при 91,8% сэйвов
Агент Иван Ботев, представляющий интересы вратаря «Трактора» Савелия Шерстнева, заявил, что хоккеист принял квалификационное предложение клуба.
«Новый контракт с «Трактором» на два года. Спасибо руководству клуба, что верят в Савелия. Сейчас ему надо работать еще больше и закрепиться в КХЛ», – заявил Ботев.
23-летний голкипер дебютировал в FONBET КХЛ в этом сезоне. Он принял участие в 12 матчах, отражая в среднем 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,12.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
