  • Владислав Радимов: «Радулов в хоккее – как Дзюба в футболе, или его можно сравнить с Аршавиным. У меня такие же эмоции, как когда победил «Зенит». Поздравляю «Локомотив»
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов сравнил хоккеиста «Локомотива» Александра Радулова с лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу Артемом Дзюбой.

В четверг «Локомотив» в гостях победил «Ак Барс» (3:2) и со счетом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026. 39-летний Радулов выиграл третий трофей в карьере.

«Радулов в хоккее – как Дзюба в футболе, или его можно сравнить с Аршавиным. У меня такие же эмоции, как когда победил «Зенит», – очень сильные чувства.

Поздравляю «Локомотив» и Александра, с которым я дружу», – сказал Радимов.

Чемпионские эмоции «Локомотива»: Радулов орал в камеру, Иванов вышел на костылях

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Так дядю Сашу даже самые отбитые болельщики соперников не оскорбляли
Нет, Радулов не тот и не этот. Он совсем иной, и другого такого нет.
Тут Радимов передёрнул, как Дзюба.
А ещё хлеще, сравнение с Аршавиным.
Ha mecте Радулова,я бы расценил это как оскорбление
Радулов то с Дзюбой приятели, а вот вы то, неучи чванливые, куда все лезете. Как бы Радулов и без вас знает что ему делать.
Радулов трехкратный обладатель Кубка Гагарина, финалист Кубка Стэнли, двухкратный чемпион мира, неоднократно лучший бомбардир регулярки КХЛ и плей-офф. То есть выше Дзюбы на порядок как в командных достижениях, так и в личных.
Главное Радулов намного выше дзюбы в человеческих достижениях.. подмазывать дзюбу-иуду,воришку и болтуна под нормального мужика,крайне оскорбительно.
Ты с Раду лично знаком, чтобы оценивать его человеские качества? Понятно, что с дивана, в родном селе, виднее и проще оценивать людей в тиливизере, но тем не менее, попробуй сначала подумать головой, а не тем местом на котором сидишь.
Мощное оскорбление для Радула, конечно.
Дзюба и Радулов не сравнимы уровень, Радулова несравнимо выше
Наших корявых футболистов(лимитчиков)если их так можно назвать которых в мире футбола никто не знает,сидят в своем чемпионате в тепличных условиях получая огромные суммы не понятно за что,не нужно сравнивать с хоккеистами которые чего то добились на международной арене и поигравшие в лучшей лиге мира которых в мире хоккея знают,впрочем от Радимова чего ожидать то типичный 🤡
Думаю это сравнения известности и таланта, а не прямые параллели с достижениями и т.п.
Зачем так оскорблять Радулова?
Радулов - чемпион мира!! Если что.
