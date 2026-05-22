Владислав Радимов: «Радулов в хоккее – как Дзюба в футболе, или его можно сравнить с Аршавиным. У меня такие же эмоции, как когда победил «Зенит». Поздравляю «Локомотив»

Владислав Радимов: Радулов в хоккее – как Дзюба в футболе.

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов сравнил хоккеиста «Локомотива» Александра Радулова с лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу Артемом Дзюбой.

В четверг «Локомотив» в гостях победил «Ак Барс» (3:2) и со счетом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026. 39-летний Радулов выиграл третий трофей в карьере.

«Радулов в хоккее – как Дзюба в футболе, или его можно сравнить с Аршавиным. У меня такие же эмоции, как когда победил «Зенит», – очень сильные чувства.

Поздравляю «Локомотив» и Александра, с которым я дружу», – сказал Радимов.

