Гатиятулин о желании остаться в «Ак Барсе»: «Мы проделали огромную работу. Многое, что планировали перед сезоном, удалось воплотить. Конечно, хотелось бы продолжить»

Гатиятулин высказался о поражении от «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался после поражения в матче против «Локомотива» (2:3) в финальной серии Кубка Гагарина (2-4).

– Насколько сложно было играть с этим «Локомотивом»? Их команда строилась пять лет, последние два матча вы играли как будто против роботов.

– Наверное, где-то к ноябрю мы поняли, каков наш потенциал, стали готовить к плей-офф, обозначили наши козыри. Это активная игра четырех троек, также нарабатывали активные действия защитников. Наверное, шаг в этом направлении сделали.

В плей-офф мы играли с сильными соперниками. И «Трактор», и «Динамо» Минск, и «Металлург» – последние две команды забросили больше всех шайб в регулярном чемпионате. Поэтому было непросто.

Также и готовились к серии с «Локомотивом», понимали, в какой хоккей они играют. Как и говорили, здесь важно было, кто и как распорядится своими отрезками, кто сможет лучше проявить свои сильные стороны. Раз Кубок не у нас, значит, соперник в этих компонентах был лучше.

– О чем-то сожалеете? Может быть, что-то поменяли бы?

– Понятно, если проиграли последний матч, значит, я где-то принял неправильные решения. Может, не те слова сказал.

– Есть какое-то понимание относительно вашего будущего? Руководство клуба было в раздевалке после игры.

– Матч только закончился. По сравнению с прошлым сезоном были сделаны определенные выводы, и работа выстраивалась с учетом сопыта прошлогоднего сезона. Считаю, что сделали большой шаг вперед и в плане организации игры, и внутрикомандых взаимодействий.

И коллектив удалось создать, и ребята горели все целью. Может быть, сентябрь не так складывался, но тем не менее работа продолжалась, и руководство выразило доверие. Мы готовились. Наверное, еще раз повторюсь, что где-то к ноябрю стало понятно, каков наш потенциал. Ну, что имеем, то имеем.

– Хотели бы остаться в Казани?

– Мы проделали огромную работу. Многое, что планировали перед сезоном, удалось воплотить. Конечно, хотелось бы продолжить.

– Есть ли потенциал у этой команды, если сохранить многих лидеров?

– Ну, здесь нужно разобраться, посмотреть, потому что есть потолок. Наверняка у ребят будут какие-то предложения, это уже будет работой менеджеров – общаться, разговаривать. Мы со своей стороны также проанализируем, и только после этого можно будет говорить об этом, - сказал Гатиятулин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
Ну хорошо он поработал. До финала то дошли ! Умерьте свой пыл , уважаемые Казанцы! Кого вы вместо него поставите ? Выбор есть , что ли?
ОтветGarik174
Эта наша национальная татарская черта. Когда что-то начинает получаться, забываются все трудности, начинает казаться, что всегда так хорошо было.
ОтветСерый
Знаю. Сам татарин🤣
Анвар и так с АК Барсом прыгнул выше головы, несмотря на проигранный финал. Тем более, в начале сезона какое-то время вне зоны плей-офф шли, но сумели собраться. Ну и выиграть серию у Магнитки это было мощно.
Анвар свой ресурс выроботал,рядом был Билл,даже топовых командаху него ничего не получилось
Финал проиграл в одну калитку. Когда Локо проигрывал, Хартли грамотно реагировал и менял сочетания в финальных сериях с Авой и Локо, Анвар в стиле Билла верил в свою систему и сочетания до посинения.

Кубок был близок, теперь не известно когда еще появится возможность поиграть в финале, особенно учитывая, что Анвар останется на пару лет еще и даже в случае раннего вылета в следующем сезоне, у всех в памяти останется выход в финал
ОтветAzevedo51
В одну калитку это когда 4-0 в серии.
Какие же неблагодарные болельщики у нас. Отлично поработал
Анвар Рафаилыч, огромное спасибо!
Понятно, что Билл был рядом, тем не менее, спасибо Вам за сезон, и за этот невероятный плоф. Скажу честно, думал сможем ли пройти Минск…А в итоге вышли в финал!!!
И это всего лишь Ваш 2й год работы в Акбарсе!!! Успехов Вам в Нашем Акбарсе и процветания!!!
ОтветЦентр116
Третий год
АБ вы молодцы не думал ,что вы дойдете до серебра ,но вы дошли.А Боб, но че сказать- он пришёл на всё готовое . Локо молодцы ребята сами заработали золото трудом , классная у вас была серия 👍
Умейте ценить то, чего добились. Иначе все обесценится. Выход в финал не потолок этого Ак Барса, но это хороший результат. И проиграли не Нефтехимику, а чемпиону Локомотиву и не в одну калитку, а 2—4.Сумеете прибавить и развить. Можно выиграть КГ 2027.Из минусов, не верю в Билялова, все время перед собой отбивает и в последних матчах нервничал и не спасал. Нужен другой 1номер однозначно, например Вязовой. В следующем году легче не будет. Вместо Локо, есть Авангард и ЦСКА Никитина уже начинает становиться монстром.
Без своих воспитанников тяжело добиться большего,просто скупая готовых игроков не выиграть кубок , Локо пример того как нужно работать в правильном направлении ☝️
Ответsd4fmwrvz8
Ну Салават же так и стал чемпионом, купив всех лучших. Сейчас, когда деняг нет, строите из себя развивателей молодежи))
Ответsd4fmwrvz8
И вообще, какого-то ты все пытаешься примазаться к успеху Локомотива? Не ты ли писал, что их отвратительный хоккей невозможно смотреть?
Анвар, стойкости и терпения Вам и Марату!
Сейчас ангажированные личности начнут свои рты открывать!
Не слушайте, работайте ,верьте в себя и всё у Вас получится!
С уважением!
