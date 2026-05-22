Гатиятулин о желании остаться в «Ак Барсе»: «Мы проделали огромную работу. Многое, что планировали перед сезоном, удалось воплотить. Конечно, хотелось бы продолжить»

Гатиятулин высказался о поражении от «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин высказался после поражения в матче против «Локомотива » (2:3) в финальной серии Кубка Гагарина (2-4).

– Насколько сложно было играть с этим «Локомотивом»? Их команда строилась пять лет, последние два матча вы играли как будто против роботов.

– Наверное, где-то к ноябрю мы поняли, каков наш потенциал, стали готовить к плей-офф, обозначили наши козыри. Это активная игра четырех троек, также нарабатывали активные действия защитников. Наверное, шаг в этом направлении сделали.

В плей-офф мы играли с сильными соперниками. И «Трактор », и «Динамо » Минск, и «Металлург » – последние две команды забросили больше всех шайб в регулярном чемпионате. Поэтому было непросто.

Также и готовились к серии с «Локомотивом», понимали, в какой хоккей они играют. Как и говорили, здесь важно было, кто и как распорядится своими отрезками, кто сможет лучше проявить свои сильные стороны. Раз Кубок не у нас, значит, соперник в этих компонентах был лучше.

– О чем-то сожалеете? Может быть, что-то поменяли бы?

– Понятно, если проиграли последний матч, значит, я где-то принял неправильные решения. Может, не те слова сказал.

– Есть какое-то понимание относительно вашего будущего? Руководство клуба было в раздевалке после игры.

– Матч только закончился. По сравнению с прошлым сезоном были сделаны определенные выводы, и работа выстраивалась с учетом сопыта прошлогоднего сезона. Считаю, что сделали большой шаг вперед и в плане организации игры, и внутрикомандых взаимодействий.

И коллектив удалось создать, и ребята горели все целью. Может быть, сентябрь не так складывался, но тем не менее работа продолжалась, и руководство выразило доверие. Мы готовились. Наверное, еще раз повторюсь, что где-то к ноябрю стало понятно, каков наш потенциал. Ну, что имеем, то имеем.

– Хотели бы остаться в Казани?

– Мы проделали огромную работу. Многое, что планировали перед сезоном, удалось воплотить. Конечно, хотелось бы продолжить.

– Есть ли потенциал у этой команды, если сохранить многих лидеров?

– Ну, здесь нужно разобраться, посмотреть, потому что есть потолок. Наверняка у ребят будут какие-то предложения, это уже будет работой менеджеров – общаться, разговаривать. Мы со своей стороны также проанализируем, и только после этого можно будет говорить об этом, - сказал Гатиятулин.