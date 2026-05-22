Гатиятулин о желании остаться в «Ак Барсе»: «Мы проделали огромную работу. Многое, что планировали перед сезоном, удалось воплотить. Конечно, хотелось бы продолжить»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался после поражения в матче против «Локомотива» (2:3) в финальной серии Кубка Гагарина (2-4).
– Насколько сложно было играть с этим «Локомотивом»? Их команда строилась пять лет, последние два матча вы играли как будто против роботов.
– Наверное, где-то к ноябрю мы поняли, каков наш потенциал, стали готовить к плей-офф, обозначили наши козыри. Это активная игра четырех троек, также нарабатывали активные действия защитников. Наверное, шаг в этом направлении сделали.
В плей-офф мы играли с сильными соперниками. И «Трактор», и «Динамо» Минск, и «Металлург» – последние две команды забросили больше всех шайб в регулярном чемпионате. Поэтому было непросто.
Также и готовились к серии с «Локомотивом», понимали, в какой хоккей они играют. Как и говорили, здесь важно было, кто и как распорядится своими отрезками, кто сможет лучше проявить свои сильные стороны. Раз Кубок не у нас, значит, соперник в этих компонентах был лучше.
– О чем-то сожалеете? Может быть, что-то поменяли бы?
– Понятно, если проиграли последний матч, значит, я где-то принял неправильные решения. Может, не те слова сказал.
– Есть какое-то понимание относительно вашего будущего? Руководство клуба было в раздевалке после игры.
– Матч только закончился. По сравнению с прошлым сезоном были сделаны определенные выводы, и работа выстраивалась с учетом сопыта прошлогоднего сезона. Считаю, что сделали большой шаг вперед и в плане организации игры, и внутрикомандых взаимодействий.
И коллектив удалось создать, и ребята горели все целью. Может быть, сентябрь не так складывался, но тем не менее работа продолжалась, и руководство выразило доверие. Мы готовились. Наверное, еще раз повторюсь, что где-то к ноябрю стало понятно, каков наш потенциал. Ну, что имеем, то имеем.
– Хотели бы остаться в Казани?
– Мы проделали огромную работу. Многое, что планировали перед сезоном, удалось воплотить. Конечно, хотелось бы продолжить.
– Есть ли потенциал у этой команды, если сохранить многих лидеров?
– Ну, здесь нужно разобраться, посмотреть, потому что есть потолок. Наверняка у ребят будут какие-то предложения, это уже будет работой менеджеров – общаться, разговаривать. Мы со своей стороны также проанализируем, и только после этого можно будет говорить об этом, - сказал Гатиятулин.
Кубок был близок, теперь не известно когда еще появится возможность поиграть в финале, особенно учитывая, что Анвар останется на пару лет еще и даже в случае раннего вылета в следующем сезоне, у всех в памяти останется выход в финал
Понятно, что Билл был рядом, тем не менее, спасибо Вам за сезон, и за этот невероятный плоф. Скажу честно, думал сможем ли пройти Минск…А в итоге вышли в финал!!!
И это всего лишь Ваш 2й год работы в Акбарсе!!! Успехов Вам в Нашем Акбарсе и процветания!!!
Сейчас ангажированные личности начнут свои рты открывать!
Не слушайте, работайте ,верьте в себя и всё у Вас получится!
С уважением!