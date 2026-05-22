Шалунов о Хартли: «И мы многому у Боба научились, и он научился у нас. Мы стали более гибкими и разносторонними»
Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов высказался после победы в Кубке Гагарина-2026.
В четверг клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (4-2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал победителем плей-офф.
После победы тренер «Локомотива» Боб Хартли объявил о завершении карьеры.
– Этот сезон был сложнее прошлого?
– Их нельзя сравнивать, это абсолютно другой сезон. Главное, что финиш одинаковый.
– Серия с «Авангардом» стала самой сложной по ходу сезона?
– Наверное, это самая эмоциональная серия сезона. Но каждая серия была очень сложной.
– После победы над «Авангардом» не было сомнений в команде?
– Мы не думали об этом, просто делали свое дело и шли за вторым кубком.
– Как и год назад, вы снова автор победного гола в «золотом» матче.
– Я просто счастлив, что мы выиграли, а я смог помочь команде.
– Хартли объявил об уходе из команды. Что можете сказать о работе под его руководством? Сравните с работой под руководством Игоря Никитина.
– Тяжелый вопрос. Главное, что итог одинаков, и с Бобом мы выиграли второй Кубок подряд.
– Чему вас научил Хартли?
– Я думаю, и мы многому у Боба научились, и он научился у нас. Мы стали более гибкими и разносторонними.
– «Локомотив» сейчас – самая горячая команда КХЛ. Уже появляются мысли выиграть Кубок Гагарина третий раз подряд?
– В нашей лиге такого не было. Дайте нам этим Кубком насладиться, а дальше – подумаем.
– «Локомотив» – команда династия?
– Смело можно так называть, – сказал Шалунов.
