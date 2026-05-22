Шалунов о Хартли: «И мы многому у Боба научились, и он научился у нас. Мы стали более гибкими и разносторонними»

Максим Шалунов высказался после победы в Кубке Гагарина-2026.

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов высказался после победы в Кубке Гагарина-2026. 

В четверг клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (4-2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал победителем плей-офф.

После победы тренер «Локомотива» Боб Хартли объявил о завершении карьеры.

– Этот сезон был сложнее прошлого?

– Их нельзя сравнивать, это абсолютно другой сезон. Главное, что финиш одинаковый.

– Серия с «Авангардом» стала самой сложной по ходу сезона?

– Наверное, это самая эмоциональная серия сезона. Но каждая серия была очень сложной.

– После победы над «Авангардом» не было сомнений в команде?

– Мы не думали об этом, просто делали свое дело и шли за вторым кубком.

– Как и год назад, вы снова автор победного гола в «золотом» матче.

– Я просто счастлив, что мы выиграли, а я смог помочь команде.

– Хартли объявил об уходе из команды. Что можете сказать о работе под его руководством? Сравните с работой под руководством Игоря Никитина.

– Тяжелый вопрос. Главное, что итог одинаков, и с Бобом мы выиграли второй Кубок подряд.

– Чему вас научил Хартли?

– Я думаю, и мы многому у Боба научились, и он научился у нас. Мы стали более гибкими и разносторонними.

– «Локомотив» сейчас – самая горячая команда КХЛ. Уже появляются мысли выиграть Кубок Гагарина третий раз подряд?

– В нашей лиге такого не было. Дайте нам этим Кубком насладиться, а дальше – подумаем.

– «Локомотив» – команда династия?

– Смело можно так называть, – сказал Шалунов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Все-таки Боб много дал Локомотиву. При всем уважении к Никитину, с ним бы никогда в жизни не отыгрались с 1-3 в серии, да еще и с 0:2 в конкретном матче. Оба крутые, безусловно, но как будто иногда сильно Боба недооценивают даже свои болельщики, пытаясь загнать формулу успеха под «багаж»
И в 7 матче выиграли проигрывая 1-3 по ходу матча
Макс красава! Железный парень с супер броском.
Красавчики, хороший качественный хоккей, дальше больше ВПЕРЁД ЛОКО! 🏒🚂🔥
Макс забивает когда нужно и сколько нужно,нужно две?-пожалуйста,хватит одной?-ну одна,так одна😁
Исаев об эмоциях после победы: «Их мало очень. Просто все отдал. Чувствую опустошение»
Радулов о Кубке Гагарина: «Посвящаю эту победу игрокам «Локомотива», погибшим в 2011-м. 100% они нам помогли в тех 33 секундах, когда мы спасли серию с «Авангардом»
Боб Хартли: «Мне повезло быть частью двух великих организаций. Дюков, Крылов и Сушинский пригласили меня в Омск, Яковлев – в «Локомотив». Я закончил, поеду нянчить внуков»
«Лос-Анджелес» не будет предлагать Кузьменко новый контракт (Алексей Шевченко)
ЧМ-2026 по хоккею. Канада играет со Словакией, Финляндия – с Австрией, Латвия разгромила Великобританию, Дания одолела Италию
Кубок Стэнли. «Вегас» примет «Колорадо» в 3-м матче финала Запада при 2-0 в серии
Ротенберг поздравил «Локо» с победой в Кубке Харламова: «В клубе сильная вертикаль. Отмечу форвардов Пустового и Сокола, мы работали на мастер-классе, приятно видеть, как они растут»
В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»
Великобритания покинет элиту ЧМ после шести поражений подряд с общим счетом 4:29. Команда год назад вернулась в высший дивизион
Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «Кандидат у клуба уже есть. Нужен серьезный специалист, который продолжит работу Никитина, Хартли»
«Чикаго» предложил Михееву продлить контракт на 3 сезона (Алексей Шевченко)
Сергей Черкас: «Ак Барс» может побороться за Кубок, если усилит вратарскую линию. Билялов играл неплохо, но этого недостаточно для чемпионства»
Симашев о трофеях «Локомотива» и «Локо»: «Это подтверждает, что школа Ярославля – лучшая в российском хоккее»
Черкас о преемнике Хартли в «Локомотиве»: «Руководству придется голову поломать. Амбиции клуба – бороться за Кубок и в следующем году»
«Тампа» продлила контракт с Сабурином на сезон. У форварда 5 очков и 89 минут штрафа в 26 играх сезона
Макар может сыграть в 3-м матче серии с «Вегасом». Защитник пропустил 2 игры из-за травмы, «Колорадо» уступил в обеих
Рыбин о том, что Исаева признали MVP: «Они с Серебряковым – два сильнейших голкипера КХЛ. Вратарь – это отдельный вид искусства»
Лутцев о Радулове: «Дядя Саша – святой человек, вечно молодой мальчик. Он с нами на одной волне – смеется, шутит»
Рыбин о «Локомотиве»: «В Ярославле одна из сильнейших школ, вертикаль работает. Странно, почему у клуба нет команды в ВХЛ»
Симашев о «Юте»: «Будет бороться за Кубок Стэнли через 2-3 года. У нас большое будущее, очень молодая команда»
Лутцев о трофее «Локо»: «Переломы, ссадины, шрамы – только так завоевывают кубок. В финале по-другому быть не может»
Коротков о Разине: «Эмоциональный, прямой. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Он всегда может принять, что неправ, это сильное качество»
Гомоляко о «Локомотиве»: «Лучшая организация. Яковлев и Лукин – великие люди, выстроили все. Школа работает шикарно»
