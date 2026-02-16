Агент Ливо о КХЛ: «В России спорт все еще не бизнес. Если убрать лимит, цены урегулируются – зарплаты будут другие. Переходы за 1000 рублей тоже надо убирать, все уже смеются»

Агент Ливо о КХЛ: в России спорт все еще не бизнес.

Агент Иван Ботев , представляющий интересы форварда «Трактора» Джоша Ливо и других хоккеистов FONBET КХЛ, поделился мнением о лимите на легионеров в лиге.

Сейчас для российских клубов действует ограничение – пять иностранцев на команду. На «Динамо » Минск, «Барыс » и «Шанхай » лимит не распространяется.

– В одном из интервью вы говорили, что в КХЛ нужно убрать лимит на легионеров.

– Да, если мы уберем лимит, то, в первую очередь, зарплаты будут другие. Когда ты понимаешь, что среднего иностранца подпишешь за 30 млн, а среднего русского за 45, тогда и цены урегулируются очень сильно.

Плюс конкуренцию никто не отменял. Но сейчас в КХЛ ее нет, потому что крутятся одни и те же игроки. И почему у Минска, «Барыса» нет лимита? Все должны быть в равных условиях.

– Сторонники лимита говорят, что если его убрать, тогда у молодых вообще не будет шанса.

– Его и так нет, в чем разница? Будут играть те, кто реально заслуживают. У нас же профессиональная лига, правильно? Поэтому должны играть лучшие.

К сожалению, в России спорт все еще не бизнес, но я надеюсь, что мы дойдем до того, что он им станет. Пока у нас есть эти переходы за тысячу рублей, над которыми уже все смеются. Это тоже надо убирать. Отпустите тогда парня бесплатно, чтобы он сам выбирал, куда поехать, – сказал Ботев.

Агент Ливо о бытовых проблемах легионеров: «Законы поменялись. Чтобы купить сим-карту, нужно открывать «Госуслуги» в МФЦ. Еще необходимы СНИЛС и ИНН. Для иностранцев это сложно»