Агент Ливо о КХЛ: «В России спорт все еще не бизнес. Если убрать лимит, цены урегулируются – зарплаты будут другие. Переходы за 1000 рублей тоже надо убирать, все уже смеются»

Агент Иван Ботев, представляющий интересы форварда «Трактора» Джоша Ливо и других хоккеистов FONBET КХЛ, поделился мнением о лимите на легионеров в лиге.

Сейчас для российских клубов действует ограничение – пять иностранцев на команду. На «Динамо» Минск, «Барыс» и «Шанхай» лимит не распространяется.

– В одном из интервью вы говорили, что в КХЛ нужно убрать лимит на легионеров.

– Да, если мы уберем лимит, то, в первую очередь, зарплаты будут другие. Когда ты понимаешь, что среднего иностранца подпишешь за 30 млн, а среднего русского за 45, тогда и цены урегулируются очень сильно.

Плюс конкуренцию никто не отменял. Но сейчас в КХЛ ее нет, потому что крутятся одни и те же игроки. И почему у Минска, «Барыса» нет лимита? Все должны быть в равных условиях.

– Сторонники лимита говорят, что если его убрать, тогда у молодых вообще не будет шанса.

– Его и так нет, в чем разница? Будут играть те, кто реально заслуживают. У нас же профессиональная лига, правильно? Поэтому должны играть лучшие.

К сожалению, в России спорт все еще не бизнес, но я надеюсь, что мы дойдем до того, что он им станет. Пока у нас есть эти переходы за тысячу рублей, над которыми уже все смеются. Это тоже надо убирать. Отпустите тогда парня бесплатно, чтобы он сам выбирал, куда поехать, – сказал Ботев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
По мне. Все правильно говорит.
Дальнему Востоку тоже лимит ликвидировать, они в заведомо проигрышном положении
Да да, все как отрегулируется, кулемин за 165 не даст соврать.
Очередной агент про лимит😁. Лимита нет не только у Минска и Барыса, но и у Шанхая. Ну и как их успехи? Просто кому-то охота возить в КХЛ легионеров в товарных колличествах, а не трястись, что твой протеже провалится и с тобой больше не будут вести дела.
Ответ Дмитрий Травницкий
Очередной агент про лимит😁. Лимита нет не только у Минска и Барыса, но и у Шанхая. Ну и как их успехи? Просто кому-то охота возить в КХЛ легионеров в товарных колличествах, а не трястись, что твой протеже провалится и с тобой больше не будут вести дела.
тут проблема в том, что у вас перечисленных клубов нет денег на этих качественных лимитчиков, их все равно переманивают клубы побогаче зарплатой, а оставшиеся оседают как раз в минске и барысе с шанхаем. не будь лимита, все было бы намного плачевнее для команд не из России, так как объективно Беларуси и Казахстану гораздо сложнее выращивать и подтягивать своих ввиду населения хотя бы и развитости хоккейных школ в этих странах
Ещё бы своего подопечного заставить отдаваться в каждой игре!
