Козлов о 0:4 от СКА: «Мы допускали ошибки, за которые нас наказали, удалялись. Не наш день, много брака, особенно в движении и контроле шайбы»

Козлов подвел итоги матча «Салавата» против СКА .

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов подвел итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ против СКА (0:4).

У «Салавата Юлаева» прервалась 6-матчевая победная серия. Клуб занимает 5-е место в таблице Востока с 60 баллами в 55 играх.

– Не самый лучший матч мы провели, много удалялись, допускали ошибки, за которые нас наказали. Могли забить в меньшинстве, но шайба не заходила, вратарь хорошо играл.

– Очень много потерь у обеих команд до середины встречи. От «Салавата» такое не привыкли видеть.

– Если честно, шайба очень часто прыгала. Это не оправдание, но она каждый раз скакала, когда ребята принимали шайбу.

– Как оцените действия Девина Броссо?

– Счет был большой, понимаю, что у СКА парень молодой, он пошел бить его. Думаю, из-за этого Девин завелся. Такой силовой прием в конце не нужен, в Канаде ребята эмоциональные, поэтому сразу начинают выяснять отношения.

– Много удалений. С чем это связано? Усталость?

– Усталости не было, ребята были в хорошей форме.

– Шесть побед до этого у «Салавата», но сегодня не забросили. В чем причина?

– Было очень много удалений. В первом периоде были моменты «5 на 5» с обеих сторон, остальные два периода мы оборонялись, не было ритма. Почему так? Судьи принимали такие решения, давали удаления.

– Максим Кузнецов имел много моментов в первом периоде, но с броском не ладилось.

– Он пытался обыграть. И во втором периоде он вышел «1 в 0». У нас были моменты, кто знает, как все повернулось бы, если бы мы забили. Просто сегодня не наш день, много брака, особенно в движении и контроле шайбы, – сказал Козлов.