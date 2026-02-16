  • Спортс
  Козлов о 0:4 от СКА: «Мы допускали ошибки, за которые нас наказали, удалялись. Не наш день, много брака, особенно в движении и контроле шайбы»
Козлов о 0:4 от СКА: «Мы допускали ошибки, за которые нас наказали, удалялись. Не наш день, много брака, особенно в движении и контроле шайбы»

Козлов подвел итоги матча «Салавата» против СКА .

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ против СКА (0:4).

У «Салавата Юлаева» прервалась 6-матчевая победная серия. Клуб занимает 5-е место в таблице Востока с 60 баллами в 55 играх.

– Не самый лучший матч мы провели, много удалялись, допускали ошибки, за которые нас наказали. Могли забить в меньшинстве, но шайба не заходила, вратарь хорошо играл.

– Очень много потерь у обеих команд до середины встречи. От «Салавата» такое не привыкли видеть.

– Если честно, шайба очень часто прыгала. Это не оправдание, но она каждый раз скакала, когда ребята принимали шайбу.

– Как оцените действия Девина Броссо?

– Счет был большой, понимаю, что у СКА парень молодой, он пошел бить его. Думаю, из-за этого Девин завелся. Такой силовой прием в конце не нужен, в Канаде ребята эмоциональные, поэтому сразу начинают выяснять отношения.

– Много удалений. С чем это связано? Усталость?

– Усталости не было, ребята были в хорошей форме.

– Шесть побед до этого у «Салавата», но сегодня не забросили. В чем причина?

– Было очень много удалений. В первом периоде были моменты «5 на 5» с обеих сторон, остальные два периода мы оборонялись, не было ритма. Почему так? Судьи принимали такие решения, давали удаления.

Максим Кузнецов имел много моментов в первом периоде, но с броском не ладилось.

– Он пытался обыграть. И во втором периоде он вышел «1 в 0». У нас были моменты, кто знает, как все повернулось бы, если бы мы забили. Просто сегодня не наш день, много брака, особенно в движении и контроле шайбы, – сказал Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
Наши сами себе не дали шансов, многие удаления были невынужденными, на мой взгляд. 20 минут в меньшинстве... потренировали его от души) надеюсь, выводы сделаны, впереди более важный матч
Забить и не зацикливаться, разобрать ошибки, следующая игра принципиальная, нужно выигрывать.
По удалениям очень мягко выразился Виктор Николаевич. Короткому нужно играть в хоккей, а не валиться от любого касания
Ответ blind_stare
По удалениям очень мягко выразился Виктор Николаевич. Короткому нужно играть в хоккей, а не валиться от любого касания
Матрас походу специально засаживал уфимцев
Все будет хорошо, такие игры тоже нужны, что бы не зазнаваться … идем дальше, нормальная у нас Банда собралась, вперед зеленые
А по составу корректировки будут? Бутузов и Хохряков прям уровень топ-6 при отсутствии травмированных? Полузащитник Комаров и минусовой Газимов? В своё время за аналогичные ошибки выводил Цулыгина из состава. Опыт Пименова тоже полезен.
Плохая игра получилась у команды
Чтобы хорошо сыграли,нужно больше времени на восстановление,после встречи с Металлургом.Что Магнитка,что Салават были опусташёнными ...результат ожидаем.Эти молодцы четыре пропустили,а Металлург восемь!!!
По самоотдаче, по заряженности к парням вообще без претензий, видно что все бились, старались, порой даже из-за чрезмерного старания и вылезали удаления. Игра не пошла с самого начала, не с того конька начали, но даже когда уже игра была почти сделана, никто не опускал руки, бились до последнего. Проиграли 4:0, но за такие поражения не стыдно. Парни молодцы, двигаемся дальше, впереди новые победы!!!
У хорошего тренера должен быть модель на каждую игру дома или в гостях
Сложилось впечатление что арбитру зарядили на удаление Уфимцев...
