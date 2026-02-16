Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»

Ларионов высказался о победе СКА в матче с «Салаватом».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался после победы в игре с «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:0.

СКА выиграл 5-й матч подряд. Клуб идет на 8-м месте на Западе с 64 очками в 55 матчах.

– Команду с победой, непростая игра. Мы вернемся к обсуждению игры чуть позже. Сначала пару слов о том, что всегда непросто, когда возвращаешься в родные пенаты. Игра после перерыва (дома) всегда непростая, теряется фокус, давно не играли в «Ледовом». Ажиотаж, интерес возрастает, всегда есть волнения такие.

Знаю по своему опыту и рад, что ребята проявили дисциплину. Может показаться, что игра в одну сторону в плане судейства. Мы держали удар, ребята молодцы, также есть заслуга Иванова, который отыграл хороший матч. Ребята отплатили болельщикам за их поддержку двумя очками.

– Вторая игра всухую подряд при вас. Насколько воодушевляет?

– Всегда приятно побеждать, играя на ноль. С другой стороны, оцениваешь игру под другим углом. Радует, что команда до конца играет правильно, дисциплинированно и дает шанс вратарю сыграть на ноль.

Естественно, хотим больше своих голов и меньше пропущенных. Будем стараться, чтобы было три игры на ноль подряд – впервые в моей карьере.

– Можно ли это связывать с появлением Бориса Миронова в штабе?

– Борис Олегович спокоен, хладнокровен, не поддается эмоциям. Он верит в ребят, это передается игрокам обороны. Хочется, чтобы это продолжалось. Чтобы все три департамента играли правильно – вратари, защитники и нападение.

– По ходу сезона было семь поражений подряд – худший результат СКА в КХЛ. Что изменилось?

– Мы не смотрим назад, только вперед. Это часть того процесса, что происходит. Многие вещи стали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет.

Скажу честно, мы собирались после матча со «Спартаком». Был емкий круглый стол, с привлечением девяти игроков, в основном опытных игроков от 30 лет. Обсудили, в чем нужно прибавить, что нужно делать, чтобы команда выполняла то, что от них требуем. Это стало работать.

Мы не хотим успокаиваться, это самая опасная черта, когда начинаешь быть самоуверенным, потом очень трудно собраться, – сказал Ларионов.

СКА выиграл 5-й матч подряд после серии из 7 поражений – сегодня 4:0 с «Салаватом», Иванов сделал 35 сэйвов. Команда Ларионова идет 8-й на Западе