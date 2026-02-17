  • Спортс
Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей после драки с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»

Защитник сборной Франции Кринон отстранен от матчей после драки с Уилсоном.

Защитник сборной Франции Пьерр Кринон отстранен от матчей команды на Олимпиаде-2026 после драки с форвардом Томом Уилсоном в игре с Канадой (2:10).

Напомним, драка произошла в концовке встречи после того, как Кринон высоко поднятым локтем встретил канадского нападающего Нэтана Маккиннона. За этот эпизод француз получил 2 минуты штрафа.

Кринон уложил Уилсона на лед, дернув за плечо, а затем добавил несколько ударов сверху. Затем в стычку вмешались судьи, что позволило Уилсону толкнуть Кринона и отправить француза на лед. После этого арбитры прекратили стычку. По итогам эпизода оба игрока были удалены до конца встречи.

Кринон провоцировал болельщиков, покидая площадку после драки.

«После матча Франции с Канадой и обсуждения поведения Пьерра Кринона на льду и вне его, президент Федерации хоккея Франции и заместитель главы французской делегации Пьер-Ив Жербо побеседовал с игроком в присутствии главы олимпийской делегации Фабьена Сагеса, национального технического директора Федерации хоккея Франции и сотрудников французской сборной.

Цель встречи также заключалась в том, чтобы напомнить игроку о личных обязательствах, которые он взял на себя в рамках отбора в олимпийскую сборную Франции.

Что касается удаления до конца матча, которое он получил, федерация принимает к сведению решение международной федерации – органа, ответственного за рассмотрение нарушений правил во время Олимпийских игр – не налагать дополнительных санкций на участвующих игроков.

Тем не менее, Федерация хоккея Франции намерена напомнить о ценностях, которые каждый игрок, надевающий джерси сборной Франции, должен разделять, а также об их обязанности подавать пример, особенно во время Олимпийских игр.

В связи с этим провокационное поведение Пьерра Кринона при уходе со льда, даже несмотря на то, что он только что был удален до конца игры за драку, представляет собой явное нарушение олимпийского духа и подрывает ценности нашего спорта. Поэтому было принято решение, полностью согласованное с Национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции, не допускать его к участию в следующих матчах олимпийского турнира», – говорится в заявлении Федерации хоккея Франции.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24499 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт Федерации хоккея Франции
Что???😳 оказывается не до разумение это не сборная Франции а Федерация хоккея Франции 🤣
Ответ VILL
Что???😳 оказывается не до разумение это не сборная Франции а Федерация хоккея Франции 🤣
Недоразумение. Слитно, в одно слово.
Ответ VILL
Что???😳 оказывается не до разумение это не сборная Франции а Федерация хоккея Франции 🤣
У меня просто слов нет.кто там рулит в Федерации??? Девочки из фигурки? Или они просто тупо жополизы.бред какой то...
Это просто пзц....
Так зачуханить своего же пацана, да ещё и уложившего Уилсона, и при этом полностью зачуханиться самим.
Бред полный, шиза во Франции.
Такие девочки.. да орден ему надо было дать, самого Уилсона уложил
Хахахаха кук олды... во всей своей красе)))))
И вот это вот сменило Россию на олимпиаде. Ну не их это спорт! При этом франкофоны - самые оголтелые в мире хоккея, что интересно. )
Ну это позор, считаю. Игроки сборной должны поддержать партнера и отказаться играть без него. Пусть технарь нарисуют, французские ротенберги и дягтеревы видимо порадуются.
Какие-то дилетанты руководят федерацией что-ли?) Кринон наоборот свою страну прославил как мог. И смог неплохо..
бред какой то.
Ахах ахахахахахаэа
