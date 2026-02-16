  • Спортс
  • «Сан-Хосе» поместил Скиннера на драфт отказов для расторжения контракта (Эллиотт Фридман)
14

«Сан-Хосе» поместил Скиннера на драфт отказов для расторжения контракта (Эллиотт Фридман)

Джефф Скиннер покинет «Сан-Хосе».

«Сан-Хосе» выставил нападающего Джеффа Скиннера на безусловный драфт отказов.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что игрок был помещен на драфт отказов для расторжения контракта.

В нынешнем сезоне Скиннер провел 32 матча за «Шаркс» и набрал 13 (6+7) баллов.

Срок его соглашения с кэпхитом 3 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Эллиотта Фридмана
logoДжефф Скиннер
возможные переходы
logoСан-Хосе
Эллиотт Фридман
logoНХЛ
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Для Кхл 🔝 снайпер, элита! Главное, чтобы играть хотел.
5 июля, 2024
20:39 Контракты Шмидта, Скиннера, Генцела и Терявяйнена – в топ-10 лучших на рынке свободных агентов НХЛ по версии The Athletic 20
8 июля, 2024
20:40 Контракты Скиннера, Дюшена и Друэна – в пятерке лучших на рынке свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff 11
Очень весело читать комментарии про приход Скинера и Арвидсона в Эдмонтон, публика захлебывалась
Для Чернышова место рассчищают?
А ведь когда-то он был перспективным в Каролине, там он великолепно начинал, в 18 лет стал самым молодым в истории участником Матча всех звёзд НХЛ и ещё стал обладателем Колдер Трофи, однако после этого его в Каролине травмы замучили (сотрясение за сотрясением), а в Баффало он постепенно деградировал. В Эдмонтоне и Сан-Хосе он уже абсолютно никакой стал и в конце концов вовсе опустился на безусловный драфт отказов. Печальная и фатальная карьера, но хоть успел заработать десятки миллионов в Каролине и Баффало.
Ответ Пенсильванец
А ведь когда-то он был перспективным в Каролине, там он великолепно начинал, в 18 лет стал самым молодым в истории участником Матча всех звёзд НХЛ и ещё стал обладателем Колдер Трофи, однако после этого его в Каролине травмы замучили (сотрясение за сотрясением), а в Баффало он постепенно деградировал. В Эдмонтоне и Сан-Хосе он уже абсолютно никакой стал и в конце концов вовсе опустился на безусловный драфт отказов. Печальная и фатальная карьера, но хоть успел заработать десятки миллионов в Каролине и Баффало.
Не совсем он никакой, просто его Эдмонтон и Сан Хосе взяли в боттом, ограничили его 12 минутами за матч и такие - ну набирай очки! Быстро! 12 минут за игру, 0.4 за этот айстайм - вполне себе, а они что хотели? За 3 ляма он будет по 50 выбивать в 3-4 звене.
Днодмонтон заберёт. Им без Скиннера нельзя)
Ответ Alexey Alexeev
Днодмонтон заберёт. Им без Скиннера нельзя)
Хоть какой-то Скиннер должен быть, не важно вратарь или нап)
Ответ Alexey Alexeev
Днодмонтон заберёт. Им без Скиннера нельзя)
Зачем им его забирать и платить остатки с 3 млн дождутся уйвера и подпишут за копейки т.е центы
Да-да, к нам, приличный уровень для местной лиги. И в какой-нибудь условной бригаде N да соберется звено Скиннера-Спунера-Спронга, учитывая кочевой характер карьеры двоих "здешних".)
Комментарий удален модератором
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Комментарий удален модератором
Он у них был уже, в прошлом сезоне)
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Комментарий удален модератором
для тампонов пойдет, кучерка прокачивать
видимо место в тостере готовят для обмена
Ответ Славный_малый
А в чем смысл?
Смысл в том, что Сан Хосе думал он каааак начнет за 12 минут за игру набирать по 50+, а оказалось нет. И им проще молодняк поставить в боттом(которого у них огромный ростер за века танкования). Игрок не хочет играть в АХЛ, клуб не видит его в НХЛ, с такой ЗП его не особо кто-то захочет забирать, а вот условно подписать его на 1 млн зарплаты, вполне могут, тот же Чикаго, Ванкувер или Калгари. Скиннер точно не игрок боттома, там он теряется, Ванкувер не проспи свой шанс))))
Рекомендуем