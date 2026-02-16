«Сан-Хосе» поместил Скиннера на драфт отказов для расторжения контракта (Эллиотт Фридман)
Джефф Скиннер покинет «Сан-Хосе».
«Сан-Хосе» выставил нападающего Джеффа Скиннера на безусловный драфт отказов.
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что игрок был помещен на драфт отказов для расторжения контракта.
В нынешнем сезоне Скиннер провел 32 матча за «Шаркс» и набрал 13 (6+7) баллов.
Срок его соглашения с кэпхитом 3 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Эллиотта Фридмана
Очень весело читать комментарии про приход Скинера и Арвидсона в Эдмонтон, публика захлебывалась