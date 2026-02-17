  • Спортс
15

Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», но это нормально»

Фетисов высказался о хоккейном матче в честь Дня дипломата.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о матче в честь Дня дипломатического работника.

Игра между сборными Ассоциации любительского хоккея (АЛХ) и Министерства иностранных дел России завершилась вничью – 5:5.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал приветствие участникам матча, которое зачитал посол по особым поручениям МИД Андрей Авдеев. Символическое вбрасывание произвели президент АЛХ Алина Бородаева, Авдеев, Фетисов и двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев

«У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», за Якушева, но это нормально.

Сегодняшняя игра поможет продвигать хоккейную дипломатию. Хоккей объединяет людей, на примере НХЛ – играют ребята в одной команде из разных стран, и нет никаких проблем у них», – заявил Фетисов.

За команду АЛХ выступили губернаторы регионов, сенаторы, депутаты, дипломаты, представители федеральных служб, ветераны спорта, деятели культуры, хоккеисты-любители. В состав команды вошли в том числе экс-футболист Александр Мостовой и экс-хоккеист Максим Сушинский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
15 комментариев
У нас самый лучший министр иностранных дел и остальные страны нам завидуют…
Ответ Дэннис Молинарев
У нас самый лучший министр иностранных дел и остальные страны нам завидуют…
Сенсимилья в моей голове
Превратилась в огромный флаг
Я живу в самой лучшей стране
Мне каждый третий враг
Лучший министр в королевстве кривых зеркал
Ответ pit4er
Лучший министр в королевстве кривых зеркал
Абаж?
Самый бездарный министр. Провалил всю работу МИД в прямом смысле. Все позиции в международной отношениях потеряны начиная от культуры и заканчивая экономикой. Такого провала не было в СССР. У нас не осталось в обще сфер влияния.
Лавров реально не дипломат уровня Киссинджера , а свадебный генерал, зицпредседатель. Утрачены практически все направления. Единственное, остались нормальные отношения с саудитами, но там не заслуга Лаврова, а личные отношения Путина с наследным принцем Салманом.
хоккеистам лучше молчать
Ответ repnikov
хоккеистам лучше молчать
он сейчас нехоккеист онЧЛЕН думы,
Приторно до тошноты
Кстати, лучший специалист по общению с дебилами.
Ответ NNM
Кстати, лучший специалист по общению с дебилами.
Родственные души
это ж надо так подлизывать власти.....
в стране геронтократия - а он коня нахваливает.....
ну и чем всё это отличается от брежневского застоя?
Хм..коль самый лучшмй где диппобеды хоть какие-то🤭🤭🤭🤭
Рекомендуем