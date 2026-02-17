Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», но это нормально»

Фетисов высказался о хоккейном матче в честь Дня дипломата.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о матче в честь Дня дипломатического работника.

Игра между сборными Ассоциации любительского хоккея (АЛХ) и Министерства иностранных дел России завершилась вничью – 5:5.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал приветствие участникам матча, которое зачитал посол по особым поручениям МИД Андрей Авдеев. Символическое вбрасывание произвели президент АЛХ Алина Бородаева, Авдеев, Фетисов и двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев .

«У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак », за Якушева, но это нормально.

Сегодняшняя игра поможет продвигать хоккейную дипломатию. Хоккей объединяет людей, на примере НХЛ – играют ребята в одной команде из разных стран, и нет никаких проблем у них», – заявил Фетисов.

За команду АЛХ выступили губернаторы регионов, сенаторы, депутаты, дипломаты, представители федеральных служб, ветераны спорта, деятели культуры, хоккеисты-любители. В состав команды вошли в том числе экс-футболист Александр Мостовой и экс-хоккеист Максим Сушинский .