  • Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»
Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»

Дементьев высказался о выступлении Чехии на ОИ-2026.

Агент Алексей Дементьев высказался о выступлении сборной Чехии на хоккейном турнире Олимпиады-2026.

Чешская сборная одержала одну победу в двух матчах группового этапа и в 1/8 финала сыграет со сборной Дании.

– Чехи – главное разочарование олимпийского турнира?

– Думаю, за чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше, – сказал Дементьев.

Сборная Чехии – семикратные чемпионы мира, чемпионы Олимпийских игр 1998 года. 

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24493 голоса
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Молились строем, не помогло… Они даже Данию скорее всего не пройдут.
Историческая память не бросает по воротам и не отбивает броски соперника. Пастрняк, Нечас, Палат, Гертл - а дальше пустота... Данию, конечно, пройдут, но на этом всё.
Рекомендуем