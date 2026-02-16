Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»

Дементьев высказался о выступлении Чехии на ОИ-2026.

Агент Алексей Дементьев высказался о выступлении сборной Чехии на хоккейном турнире Олимпиады-2026.

Чешская сборная одержала одну победу в двух матчах группового этапа и в 1/8 финала сыграет со сборной Дании.

– Чехи – главное разочарование олимпийского турнира?

– Думаю, за чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше, – сказал Дементьев.

Сборная Чехии – семикратные чемпионы мира, чемпионы Олимпийских игр 1998 года.

