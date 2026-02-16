Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»
Дементьев высказался о выступлении Чехии на ОИ-2026.
Агент Алексей Дементьев высказался о выступлении сборной Чехии на хоккейном турнире Олимпиады-2026.
Чешская сборная одержала одну победу в двух матчах группового этапа и в 1/8 финала сыграет со сборной Дании.
– Чехи – главное разочарование олимпийского турнира?
– Думаю, за чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше, – сказал Дементьев.
Сборная Чехии – семикратные чемпионы мира, чемпионы Олимпийских игр 1998 года.
Канада – №1, финны в засаде, шведы без вратарей. Главное о хоккее на Олимпиаде перед плей-офф
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24493 голоса
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Тваюж 🙈
Молились строем, не помогло… Они даже Данию скорее всего не пройдут.
Историческая память не бросает по воротам и не отбивает броски соперника. Пастрняк, Нечас, Палат, Гертл - а дальше пустота... Данию, конечно, пройдут, но на этом всё.
