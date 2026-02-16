  • Спортс
  Агент Ливо: «Мы осознанно решили не судиться с «Салаватом». Про руководство клуба ничего плохого не скажу. Обида только в том, что мы о расторжении узнали от других людей»
Агент Ливо: «Мы осознанно решили не судиться с «Салаватом». Про руководство клуба ничего плохого не скажу. Обида только в том, что мы о расторжении узнали от других людей»

Агент Ливо: решение не судиться с «Салаватом» было осознанным.

Агент форварда «Трактора» Джоша Ливо Иван Ботев рассказал о том, почему сторона игрока не стала судиться с «Салаватом Юлаевым» из-за разрыва контракта клубом. 

– В чем особенности работы в КХЛ?

– Нет таких больших различий. Если ты работаешь в Швейцарии, Швеции, Финляндии, бизнес один и тот же. Только момент, что контракты игроков в КХЛ не так сильно защищены. В этом сезоне все знают, какой у нас был случай с Джошем Ливо. Но КХЛ развивается и будет смотреть в дальнейшем, чтобы не было таких моментов. Я не могу сказать, что лига не защитила нас в этой истории.

Мы тогда решили, что не будем судиться с клубом, это было наше осознанное решение. Даже если бы мы выиграли процесс, то могли бы что-то потерять. Возвращаться в клуб, который тебя не хочет и к тебе уже другое отношение, нет смысла. Поэтому мы просто разошлись.

– Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что, несмотря на эту ситуацию с Ливо, между вами сохранились хорошие отношения.

– У нас хорошие отношения. Ни про Баширова, про Курносова я ничего плохого не могу сказать. Обида с нашей стороны только в том, что нам даже ничего не сказали, и мы узнали через других людей. Если кто-то из них позвонил бы напрямую и сказал бы, что мы расторгаем контракт по такой-то причине, то мы бы поняли.

Тогда я приехал в Словакию на Кубок Глинки/Гретцки посмотреть игры, а в итоге весь день сидел на телефоне, общаясь с «Трактором», «Авангардом», «Ак Барсом», чтобы найти новый клуб для Джоша.

Нас поставили в такую ситуацию, что надо было быстро реагировать. Слава Богу, что клубы заинтересовались и уже выбор был за нами, куда поехать. В итоге приняли предложение «Трактора». Я не знаю, сделали правильный выбор или нет. Посмотрим в конце сезона, – сказал Ботев. 

