Скабелка о ЦСКА: «Игра стала более цельной, появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Видна структура»

Скабелка высказался об игре ЦСКА в этом сезоне.

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка высказался о результатах ЦСКА в сезоне-2025/26.

Команда тренера Игоря Никитина занимает 4-е место в таблице Западной конференции с 70 очками после 56 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

«ЦСКА все выше и выше продвигается в турнирной таблице. Игра команды стала более цельной.

Наконец-то появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Оборона показывает то, что мы привыкли видеть в его командах. Видна структура.

В ЦСКА много молодых хоккеистов, которые не прошли кубковые мясорубки. Не могу назвать команду очевидным претендентом на победу в Кубке Гагарина», – сказал Скабелка.