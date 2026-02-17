  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с «Адмиралом» будет готов»
0

Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с «Адмиралом» будет готов»

Ларионов рассказал о восстановлении Зыкова и Бландиси.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о восстановлении форвардов Валентина Зыкова и Джозефа Бландиси.

В понедельник СКА обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0.

– Что с Зыковым и Бландиси?

– У Вальки травма нижней части тела, пока не скажу срок. Будем идти от недели к неделе. Он начал этап восстановления. Надеюсь, через неделю-восемь дней будем знать больше.

Это большая потеря. Он играл большую роль в звене с Плотниковым и Голдобиным. Не будем форсировать. Хотим дать как можно больше времени и четко отследить восстановление.

У Джо небольшое повреждение нижней части тела. Нас беспокоило его состояние. Вчера сделали МРТ. Предполагал из-за симптомов длительную травму. К счастью, все обошлось. Думаю, что к матчу с «Адмиралом» (24 февраля) будет готов.

– Как восприняли стычки в конце?

– Когда начинаются такие вещи, стараемся больше их игнорировать. Понимаю, что эмоции зашкаливают. Хочешь провести чистый и солидный матч, хочешь выигрывать честно и проигрывать достойно. Хотелось закончить матч, чтобы не было той грязи, которая случилось. То, что Дишковский пошел заступаться, за партнера это похвально.

Когда надо дать сопернику показать, что мы не мальчики для битья – нет проблем. Но игра не должна перерастать в драку, в побоище, которое оттолкнет детей и родителей от хоккея, – сказал Ларионов.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24500 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoСергей Плотников
logoИгорь Ларионов
logoМатч ТВ
logoНикита Дишковский
травмы
logoНиколай Голдобин
logoДжозеф Бландиси
logoВалентин Зыков
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык»
16 февраля, 21:04
Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»
16 февраля, 20:24
Козлов о 0:4 от СКА: «Мы допускали ошибки, за которые нас наказали, удалялись. Не наш день, много брака, особенно в движении и контроле шайбы»
16 февраля, 19:55
Рекомендуем
Главные новости
Веренски о недопуске России на ОИ-2026: «Русские – одни из лучших хоккеистов в мире. У них была бы хорошая команда, уверен»
9 минут назад
Овечкин заявил, что не смотрит Олимпиаду
28 минут назад
Роман Ротенберг: «Красная Машина-Юниор» посетила храм преподобного Симеона Столпника. Спорт – это не только голы и победы. За пределами льда есть общая история, культура и духовные опоры»
54 минуты назад
Панарин провел первую тренировку с «Лос-Анджелесом»: «Приятно видеть ребят рядом. Я несколько раз катался один, а это не так уж и весело»
сегодня, 06:29Видео
Зибанежад о вылете от США в овертайме 1/4 финала ОИ: «Я опустошен. Шайба влетает в наши ворота, и ты понимаешь, что все кончено. Это тяжело»
сегодня, 05:57
Бабаев о Кузнецове в «Салавате»: «Получил доверие тренера, выходит на свой уровень и дает результат. Это мастер высокого уровня»
сегодня, 05:26
Кожевников об Овечкине в КХЛ: «Саша и сам этого хочет. Следующий сезон проведет в НХЛ, а дальше вернется. Это прибавит популярности «Динамо» и всей лиге»
сегодня, 04:58
Уилсон о голе Марнера в овертайме с Чехией: «Вот почему я не работаю в офисе. Эти моменты – то, ради чего ты играешь в хоккей»
сегодня, 04:30
КХЛ. «Ак Барс» в гостях сыграет с «Ладой», «Динамо» Москва примет «Сочи»
сегодня, 04:18
Тренер Чехии Рулик о вылете от Канады в 1/4 ОИ: «Нас удаляли за все, а соперников прощали – я говорю обо всех матчах. Мы выложились на полную, но это сильно нам помешало»
сегодня, 04:10
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен о 3:2 со Швейцарией в 1/4 ОИ: «Я очень рад за страну. Многие финны видели матч и то, как мы отыгрались»
41 минуту назад
Маккиннон о 4:3 с Чехией: «Канада выиграла первые матчи 5:0, 5:1 и 10:2 – нам полезно пережить трудности. Они помогут оставаться скромнее»
сегодня, 06:13
Хитил травмировался на тренировке «Ванкувера». Шайба попала чеху в голову после щелчка одноклубника
сегодня, 05:42
Брэди Ткачак о шайбе Куинна Хьюза в овертайме со Швецией: «Одно из лучших чувств в моей жизни. Куинн показал, почему он один из сильнейших защитников мира»
сегодня, 05:13
«Эдмонтон» вернул Коффи в тренерский штаб. Специалист будет отвечать за работу с защитниками
сегодня, 04:44
Тренер «Спартака» Барков об 1:6 с «Динамо» Минск: «Я недоволен игрой команды. Во 2-м периоде появились ненужные удаления, стали уступать в борьбе и в скорости»
сегодня, 03:43
Квартальнов о 6:1 со «Спартаком»: «Тяжелый 1-й период, многое не получалось, но потом большинство сработало, стало легче. А 3-й мы хорошо сыграли»
вчера, 20:58
Козырев о 3:2 со СКА: «Хорошая командная победа. Немножко недотянули в основном времени, здорово сыграли овертайме и были успешны в буллитах. Вратари шикарно играли»
вчера, 20:43
Кожевников об Олимпиаде-2026: «Россия в полуфинал точно бы вышла. В медалях бы были»
вчера, 18:10
Кузнецов о Шабунине: «Мой первый тренер. Спасибо вам огромное и низкий поклон. Сколько вы сделали для меня – не перечесть словами!»
вчера, 16:58
Рекомендуем