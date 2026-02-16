Виноградов о «Торпедо» при Исакове: «Произошли серьезные тактические перестроения. Результат налицо, делаем все правильно. Клуб готов побороться за Кубок Гагарина»
Виноградов высказался о «Торпедо» под руководством Исакова.
Нападающий «Торпедо» Егор Виноградов высказался о выступлении команды под руководством тренера Алексея Исакова.
На данный момент клуб идет 5-м на Западе.
– Что изменилось с рокировкой Ларионова на Исакова?
– На самом деле произошли серьезные тактические перестроения. Грубо говоря, если раньше постоянно атаковали, то теперь где-то отдаем инициативу, когда требует ситуация.
Результат налицо. Делаем все правильно. Думаю, «Торпедо» готово побороться за Кубок Гагарина. В составе много молодых ребят, но уже набравшихся опыта, – сказал Виноградов.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24496 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RT
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем