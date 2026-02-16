Виноградов о «Торпедо» при Исакове: «Произошли серьезные тактические перестроения. Результат налицо, делаем все правильно. Клуб готов побороться за Кубок Гагарина»

Виноградов высказался о «Торпедо» под руководством Исакова.

Нападающий «Торпедо» Егор Виноградов высказался о выступлении команды под руководством тренера Алексея Исакова .

На данный момент клуб идет 5-м на Западе.

– Что изменилось с рокировкой Ларионова на Исакова?

– На самом деле произошли серьезные тактические перестроения. Грубо говоря, если раньше постоянно атаковали, то теперь где-то отдаем инициативу, когда требует ситуация.

Результат налицо. Делаем все правильно. Думаю, «Торпедо » готово побороться за Кубок Гагарина. В составе много молодых ребят, но уже набравшихся опыта, – сказал Виноградов.