Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»
Джереми Руа высказался об игре вратарей ЦСКА.
Защитник ЦСКА Джереми Руа высказался об игре вратарей клуба Александра Самонова и Дмитрия Гамзина в нынешнем сезоне.
На данный момент команда тренера Игоря Никитина занимает 4-е место в таблице Западной конференции с 70 очками после 56 матчей.
ЦСКА пропустил 124 гола – это второй лучший показатель в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«С каждым вратарем ЦСКА мы чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей в КХЛ по пропущенным голам, поскольку наши вратари хорошо проводят весь сезон.
Нам просто нужно помогать им, как они помогают полевым. Как игроки, мы доверяем обоим. Выбор вратаря – это работа тренеров, мы даже не знаем, кто будет в воротах до предыгровой разминки», – сказал Руа.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
