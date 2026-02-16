Вячеслав Буцаев: «ЦСКА набрал отличный ход и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Никитин долгое время сплачивал команду, сейчас его работа приносит плоды»

Вячеслав Буцаев: ЦСКА набрал отличный ход.

Тренер Вячеслав Буцаев высказался о результатах ЦСКА в сезоне-2025/26.

Команда тренера Игоря Никитина занимает 4-е место в таблице Западной конференции с 70 очками после 56 матчей.

«ЦСКА летом прошел через серьезные изменения. Долгое время Никитин сплачивал команду и собирал ее. Сейчас его работа приносит плоды.

ЦСКА набрал отличный ход и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина», – сказал Буцаев.