Олимпиада-2026. Женская сборная Канады обыграла Швейцарию в 1/2 финала, США забили 5 голов Швеции
Продолжается плей-офф на женском хоккейном турнире Олимпиады-2026.
В рамках 1/2 финала женского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 сборная США победила Швецию (5:0), Канада обыграла Швейцарию (2:1).
Олимпиада-2026. Хоккейный турнир (женщины)
1/2 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь женского олимпийского турнира
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24482 голоса
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Впрямь неожиданно видеть столь оригинальный прогноз .