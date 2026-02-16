Сикьюра о том, кто выйдет в финал Олимпиады-2026: «Канада и США»
Сикьюра считает, что в финал ОИ-2026 выйдут Канада и США.
Канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра считает, что в финал Олимпиады-2026 выйдут Канада и США.
– Впереди плей‑офф Олимпиады. Как думаете, кто выйдет в финал?
– Канада и США.
– А кто победит?
– Канада, – сказал Сикьюра.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24492 голоса
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем