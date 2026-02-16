Сикьюра о том, кто выйдет в финал Олимпиады-2026: «Канада и США»

Сикьюра считает, что в финал ОИ-2026 выйдут Канада и США.

Канадский нападающий московского «Динамо » Дилан Сикьюра считает, что в финал Олимпиады -2026 выйдут Канада и США. – Впереди плей‑офф Олимпиады. Как думаете, кто выйдет в финал? – Канада и США. – А кто победит? – Канада , – сказал Сикьюра.