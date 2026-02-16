Назаров об ОИ: «Канадцы обыгрывают, бьют и дерутся при любом счете – люди каждую секунду заточены на результат. Только так КХЛ станет развиваться и конкурировать с НХЛ»

Назаров об Олимпиаде: канадцы обыгрывают, бьют и дерутся при любом счете.

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров поделился мнением о хоккейном турнире на Олимпиаде-2026.

«Звездные хоккеисты из НХЛ, приехавшие на Олимпиаду в Милан, делают разницу на турнире. Вчерашний матч сборной Канады , нашпигованной звездами, доказал, что энхаэловский уровень перекрывает обычный олимпийский в десятки раз.

Канадцы обыгрывают, бьют, дерутся, плетут комбинации при любом счете, буквально разрывая соперника. Это и называется канадским хоккейным зрелищем. Люди каждую секунду заточены на результат.

Только так, например, та же КХЛ, будучи лучшей лигой в Европе, станет продолжать развиваться и двигаться вперед семимильными шагами и конкурировать с НХЛ.

Болельщики на трибунах будут довольны, а телевизионная картинка с миллионами просмотров привлечет к экранам телевизоров новую аудиторию», – сказал Назаров.

Назаров об ОИ: «Видим избиение Канадой младенцев – чемпион уже понятен. Россия могла бы составить реальную конкуренцию»