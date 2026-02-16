  • Спортс
  • Агент Ливо об иностранцах в КХЛ: «Приглашать стало сложнее – зарплаты сильно упали, политика, квесты с переводом денег. Пара хороших хоккеистов выбрали Швейцарию и Швецию»
Агент Ливо об иностранцах в КХЛ: «Приглашать стало сложнее – зарплаты сильно упали, политика, квесты с переводом денег. Пара хороших хоккеистов выбрали Швейцарию и Швецию»

Агент Ботев об иностранцах в КХЛ: приглашать стало сложнее.

Агент Иван Ботев, представляющий интересы форварда «Трактора» Джоша Ливо, рассказал о трудностях с приглашением иностранных хоккеистов в FONBET КХЛ.

– За последние годы стало тяжело приглашать иностранцев в Россию?

– Стало сложнее, да. В первую очередь, зарплаты иностранцев сильно упали. На сегодняшний день средняя для них – 40-45 млн рублей. Приблизительно те же деньги иностранец может спокойно получать в Швейцарии или Швеции. Но разница в том, что оттуда до дома он может добраться за пять часов. А из Челябинска или Новосибирска дорога домой может занимать 36 часов.

Плюс все мы знаем политическую обстановку сейчас, тот же момент с банковскими карточками и переводами за границу. В Европе, получается, ты получил свои деньги, спокойно перевел их, а здесь у тебя реально начинается какой-то квест. Есть клубы, которые только недавно погасили долги по зарплатам. И поэтому некоторые игроки выбирают поехать туда, где на сегодняшний день стабильно.

Мы не будем скрывать, у нас есть пара хоккеистов хорошего уровня, которые выбрали Швейцарию, Швецию, а не КХЛ. Хотя мы хотели привезти их сюда. Тот же Логан Браун решил остаться в АХЛ, несмотря на спрос здесь, – сказал Ботев.

Агент Ливо: «Мы осознанно решили не судиться с «Салаватом». Про руководство клуба ничего плохого не скажу. Обида только в том, что мы о расторжении узнали от других людей»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Видимо поэтому Ливо забил на игру и особо не играет
Ответ ILICH
Видимо поэтому Ливо забил на игру и особо не играет
У Ливо поболее контракт плюс бонусы.Если так клево в Швейцарии,что же тогда вернулись оттуда в КХЛ Чайковски.легионеры в Сибирь
Ответ John-Vorchun
У Ливо поболее контракт плюс бонусы.Если так клево в Швейцарии,что же тогда вернулись оттуда в КХЛ Чайковски.легионеры в Сибирь
Слушайте, но в век интернета писать ерунду от балды, конечно, неинтересно. Во-первых, вы как будто пытаетесь ответить на утверждение, ЧТО ВСЕ выбирают Швейцарию и Швецию, и тогда ответ, что Чайковски и Бек вернулись, и вправду звучит логично. Но ведь тут нет такого утверждения. Куча людей не приехало, список людей, которые играли в КХЛ и теперь не едут сюда, огромный.
Теперь про Бека и Чайковски... Ну а то, что Бек сыграл только 6 матчей и набрал 0 очков в чемпионате Швейцарии, вам что-то говорит?.... Может ли это быть причиной, что он уехал оттуда?.. Ну игра не идет, играть не дают... 6 матчей, ноль очков, скорее причина его приезда так-то. У Чайковски примерно то же самое, он выпал из состава так-то, отгулял те же 5-6 матчей за сезон.
Так что ваши примеры неуместны, в Швейцарию и Швецию и вправду много едут, и не потому что я так решил, а потому что это так, слава богу, кто-то едет, но так или иначе Бек и Чайковски не тот кейс.
