Агент Ливо об иностранцах в КХЛ: «Приглашать стало сложнее – зарплаты сильно упали, политика, квесты с переводом денег. Пара хороших хоккеистов выбрали Швейцарию и Швецию»

Агент Ботев об иностранцах в КХЛ: приглашать стало сложнее.

Агент Иван Ботев , представляющий интересы форварда «Трактора» Джоша Ливо, рассказал о трудностях с приглашением иностранных хоккеистов в FONBET КХЛ.

– За последние годы стало тяжело приглашать иностранцев в Россию?

– Стало сложнее, да. В первую очередь, зарплаты иностранцев сильно упали. На сегодняшний день средняя для них – 40-45 млн рублей. Приблизительно те же деньги иностранец может спокойно получать в Швейцарии или Швеции. Но разница в том, что оттуда до дома он может добраться за пять часов. А из Челябинска или Новосибирска дорога домой может занимать 36 часов.

Плюс все мы знаем политическую обстановку сейчас, тот же момент с банковскими карточками и переводами за границу. В Европе, получается, ты получил свои деньги, спокойно перевел их, а здесь у тебя реально начинается какой-то квест. Есть клубы, которые только недавно погасили долги по зарплатам. И поэтому некоторые игроки выбирают поехать туда, где на сегодняшний день стабильно.

Мы не будем скрывать, у нас есть пара хоккеистов хорошего уровня, которые выбрали Швейцарию, Швецию, а не КХЛ. Хотя мы хотели привезти их сюда. Тот же Логан Браун решил остаться в АХЛ, несмотря на спрос здесь, – сказал Ботев.

