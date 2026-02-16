Агент Ливо об иностранцах в КХЛ: «Приглашать стало сложнее – зарплаты сильно упали, политика, квесты с переводом денег. Пара хороших хоккеистов выбрали Швейцарию и Швецию»
Агент Иван Ботев, представляющий интересы форварда «Трактора» Джоша Ливо, рассказал о трудностях с приглашением иностранных хоккеистов в FONBET КХЛ.
– За последние годы стало тяжело приглашать иностранцев в Россию?
– Стало сложнее, да. В первую очередь, зарплаты иностранцев сильно упали. На сегодняшний день средняя для них – 40-45 млн рублей. Приблизительно те же деньги иностранец может спокойно получать в Швейцарии или Швеции. Но разница в том, что оттуда до дома он может добраться за пять часов. А из Челябинска или Новосибирска дорога домой может занимать 36 часов.
Плюс все мы знаем политическую обстановку сейчас, тот же момент с банковскими карточками и переводами за границу. В Европе, получается, ты получил свои деньги, спокойно перевел их, а здесь у тебя реально начинается какой-то квест. Есть клубы, которые только недавно погасили долги по зарплатам. И поэтому некоторые игроки выбирают поехать туда, где на сегодняшний день стабильно.
Мы не будем скрывать, у нас есть пара хоккеистов хорошего уровня, которые выбрали Швейцарию, Швецию, а не КХЛ. Хотя мы хотели привезти их сюда. Тот же Логан Браун решил остаться в АХЛ, несмотря на спрос здесь, – сказал Ботев.
Теперь про Бека и Чайковски... Ну а то, что Бек сыграл только 6 матчей и набрал 0 очков в чемпионате Швейцарии, вам что-то говорит?.... Может ли это быть причиной, что он уехал оттуда?.. Ну игра не идет, играть не дают... 6 матчей, ноль очков, скорее причина его приезда так-то. У Чайковски примерно то же самое, он выпал из состава так-то, отгулял те же 5-6 матчей за сезон.
Так что ваши примеры неуместны, в Швейцарию и Швецию и вправду много едут, и не потому что я так решил, а потому что это так, слава богу, кто-то едет, но так или иначе Бек и Чайковски не тот кейс.