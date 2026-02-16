Агент Ливо о бытовых проблемах легионеров: «Законы поменялись. Чтобы купить сим-карту, нужно открывать «Госуслуги» в МФЦ. Еще необходимы СНИЛС и ИНН. Для иностранцев это сложно»

Агент Ливо о бытовых проблемах легионеров: законы поменялись.

Агент Иван Ботев , представляющий интересы форварда «Трактора » Джоша Ливо и других хоккеистов FONBET КХЛ, рассказал о бытовых проблемах иностранных игроков.

– Вам часто приходится решать бытовые вопросы легионеров?

– Часто. У нас Брэндон Биро перешел в «Спартак », и искали ему квартиру в Москве. Благодарны клубу, что нам дали еще пару дней, чтобы остаться в гостинице. Мы нашли несколько квартир, но нам отказывали из-за того, что он иностранец, плюс срок до конца сезона уже не такой большой.

Второй момент насчет банковских счетов. Если не клуб, то мы их открываем. Лига также помогает в этом. На сегодняшний день очень сильно поменялось законодательство Российской Федерации, и каждый иностранец, который приезжает сюда и покупает сим-карту, должен зарегистрировать ее в «Госуслугах». Но, к сожалению, для иностранцев это очень сложно.

И мы, и клубы всячески помогаем в этом вопросе. Нужно сделать нотариально заверенный перевод паспорта и поехать в МФЦ, и там тебе должны открыть «Госуслуги». Необходимы еще СНИЛС и ИНН. Только после этого ты можешь пойти купить сим-карту.

У игроков нет времени этим заниматься. Слава богу, мы уже через это прошли и можем помочь. Некоторые клубы тоже помогают, например, «Ак Барс », «Трактор».

Проще с не московскими и не питерскими командами. Город небольшой, люди знают друг друга и могут договориться, чтобы все сделать, – сказал Ботев.

