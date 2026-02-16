  • Спортс
  • Агент Ливо о бытовых проблемах легионеров: «Законы поменялись. Чтобы купить сим-карту, нужно открывать «Госуслуги» в МФЦ. Еще необходимы СНИЛС и ИНН. Для иностранцев это сложно»
74

Агент Иван Ботев, представляющий интересы форварда «Трактора» Джоша Ливо и других хоккеистов FONBET КХЛ, рассказал о бытовых проблемах иностранных игроков.

– Вам часто приходится решать бытовые вопросы легионеров?

– Часто. У нас Брэндон Биро перешел в «Спартак», и искали ему квартиру в Москве. Благодарны клубу, что нам дали еще пару дней, чтобы остаться в гостинице. Мы нашли несколько квартир, но нам отказывали из-за того, что он иностранец, плюс срок до конца сезона уже не такой большой.

Второй момент насчет банковских счетов. Если не клуб, то мы их открываем. Лига также помогает в этом. На сегодняшний день очень сильно поменялось законодательство Российской Федерации, и каждый иностранец, который приезжает сюда и покупает сим-карту, должен зарегистрировать ее в «Госуслугах». Но, к сожалению, для иностранцев это очень сложно.

И мы, и клубы всячески помогаем в этом вопросе. Нужно сделать нотариально заверенный перевод паспорта и поехать в МФЦ, и там тебе должны открыть «Госуслуги». Необходимы еще СНИЛС и ИНН. Только после этого ты можешь пойти купить сим-карту.

У игроков нет времени этим заниматься. Слава богу, мы уже через это прошли и можем помочь. Некоторые клубы тоже помогают, например, «Ак Барс», «Трактор».

Проще с не московскими и не питерскими командами. Город небольшой, люди знают друг друга и могут договориться, чтобы все сделать, – сказал Ботев.

Агент Ливо об иностранцах в КХЛ: «Приглашать стало сложнее – зарплаты сильно упали, политика, квесты с переводом денег. Пара хороших хоккеистов выбрали Швейцарию и Швецию»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
74 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Текст про то, как тяжело профессиональному клубу с миллиардными оборотами найти нормального администратора.
Ответ Onion
Текст про то, как тяжело профессиональному клубу с миллиардными оборотами найти нормального администратора.
Клубный администратор≠личный ассистент каждого спортсмена, который будет решать его бытовые проблемы. Клубу следует предложить такого ассистента, но уж никак не загружать клубного администратора.
Ответ Onion
Текст про то, как тяжело профессиональному клубу с миллиардными оборотами найти нормального администратора.
Я бы посмотрел с другой стороны. Почему этими делами должен заниматься клуб, если у него есть агент? Какая задача агента-только получать комиссию? Если убрать эту прослойку в виде агента и выстроить напрямую работу клуб-игрок, то я бы сказал да, клуб наверное должен помогать иностранным игрокам адаптироваться и решать вопросы
Тут даже порой местным сложно))) а скорее, не ясно, для чего и почему?!
Как объяснить иностранцу, чем отличаются русские фразы "Я забыл про всё на свете" и "На Свете я забыл про всё"?
Ответ Сергей Круг
Как объяснить иностранцу, чем отличаются русские фразы "Я забыл про всё на свете" и "На Свете я забыл про всё"?
Разве это не одно и тоже?)
Ответ Сергей Круг
Как объяснить иностранцу, чем отличаются русские фразы "Я забыл про всё на свете" и "На Свете я забыл про всё"?
*на светланке
Наши клубы 100% помогают легионерам в решении бытовых вопросов, так что проблема не стоит выеденного яйца
Ответ sergey2022
Наши клубы 100% помогают легионерам в решении бытовых вопросов, так что проблема не стоит выеденного яйца
Да и ИНН со СНИЛСом сейчас в течение пары дней оформляются
Ответ sergey2022
Наши клубы 100% помогают легионерам в решении бытовых вопросов, так что проблема не стоит выеденного яйца
💯 %
Корпоративные СИМ-карты пока никто не отменял.
Ответ reteka
Корпоративные СИМ-карты пока никто не отменял.
И там тоже надо пройти через регистрацию на ГУ.
Если по правилам
Самсонов может про МФЦ и СНИЛС проконсультировать)
а в Америке и Европе все прям за один присест выдают?)
Ответ Aidar Bekmambetov
а в Америке и Европе все прям за один присест выдают?)
представь себе.
Ответ Санитар-волк
представь себе.
Он может представить, а ты,по ходу, нет:)) Расскажи нам ,пожалуйста, как ты в Америка без легальных документов можешь купить и подключить телефон?
Представляю Ливо сидит в МФЦ с мигрантами из азии с орущими детьми)))
Ответ Андрей Беляев
Представляю Ливо сидит в МФЦ с мигрантами из азии с орущими детьми)))
Не, а прикольно было бы посмотреть ....
Болельщики всё думают почему так в игре сдал Ливо, а оказывается вот в чём причина! Она прямо на поверхности!
Ответ Павел Шаповалов_1116131134
Болельщики всё думают почему так в игре сдал Ливо, а оказывается вот в чём причина! Она прямо на поверхности!
СНИЛС
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Для иностранцев не всё так просто,поверь.
Рекомендуем