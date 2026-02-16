Ансель Галимов: «Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера»
Галимов высказался о принципиальности матчей с московскими клубами.
Форвард «Динамо» Ансель Галимов высказался о принципиальности матчей с московскими командами.
– В чем сложность матчей против команд Игоря Никитина?
– Все плотно и постоянно борьба. Нет свободного места, везде ты чувствуешь соприкосновение, постоянные стыки.
– Насколько я понимаю, тебе легче играть против такой команды, как «Металлург», несмотря на то, что команда может быть очень высоко в турнирной таблице.
– Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера, – сказал Галимов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Балабол)))
