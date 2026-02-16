Ансель Галимов: «Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера»

Галимов высказался о принципиальности матчей с московскими клубами.

Форвард «Динамо » Ансель Галимов высказался о принципиальности матчей с московскими командами.

– В чем сложность матчей против команд Игоря Никитина?

– Все плотно и постоянно борьба. Нет свободного места, везде ты чувствуешь соприкосновение, постоянные стыки.

– Насколько я понимаю, тебе легче играть против такой команды, как «Металлург», несмотря на то, что команда может быть очень высоко в турнирной таблице.

– Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера, – сказал Галимов.