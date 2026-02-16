  • Спортс
МИД РФ и Ассоциация любительского хоккея сыграли в честь Дня дипломата. Лавров передал приветствие, Фетисов и Якушев провели символическое вбрасывание

В Москве прошел матч МИД России и Ассоциации любительского хоккея.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал приветствие участникам хоккейного матча «Дипломатия льда» между сборными Ассоциации любительского хоккея (АЛХ) и МИД РФ (5:5) в Москве.

Игра в центре фигурного катания Этери Тутберидзе прошла в честь Дня дипломатического работника. Приветствие министра зачитал посол по особым поручениям МИД Андрей Авдеев.

Символическое вбрасывание перед началом матча произвели президент АЛХ Алина Бородаева, посол по особым поручениям МИД Авдеев, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев

«В славной летописи отечественной хоккейной школы немало ярких побед. Свой вклад в популяризацию этого зрелищного вида спорта призвано внести и ваше состязание, собравшее на спортивной площадке приверженцев активного здорового образа жизни.

Убежден, что матч пройдет в духе честной борьбы и станет настоящим праздником любительского спорта, укрепит профессиональную солидарность, подарит участникам и зрителям множество ярких, неповторимых эмоций, а победит обязательно дружба. Желаю всем вам хорошего настроения и всего самого доброго», – передал глава МИД.

Во время церемонии открытия пианистка Марина Яхлакова сыграла на рояле на льду. Она исполнила произведения Петра Ильича Чайковского и Ференца Листа.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
гоняли двусторонки в этой Академии прошлым летом, классный дворец, шикарные условия для занятий
