Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык»

Ларионов высказался о приглашении Тамбиева в штаб СКА.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после матча с «Салаватом Юлаевым» (4:0) высказался о приглашении Леонида Тамбиева в свой штаб.

СКА выиграл 5-й матч подряд. Клуб идет на 8-м месте на Западе с 64 очками в 55 матчах. 

– Насколько удалось наладить взаимоотношения с Тамбиевым?

– У нас неплохой микс хоккея, который требует креатива, романтики, которую хотят видеть зрители. У Тамбиева была более консервативная работа в «Адмирале», исходя из того, какие игроки были в его распоряжении.

Очень быстро нашли общий язык. Этот опыт, который мы собрали из разных коллективов, дает свои плоды. Надеюсь, будет продуктивная работа в дальнейшем.

– Ходили разговоры, что Тамбиев может со временем занять вашу должность. Не боялись этого?

– Я его пригласил в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Это была моя идея пригласить его. Это человек, который давно работает в КХЛ. После нашего разговора предложил войти в штаб, он сразу же согласился. Рад, что он с нами, – сказал Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Но примешь ты смерть от коня своего. (Пушкин АС)
Ответ NNM
Но примешь ты смерть от коня своего. (Пушкин АС)
за цитату +
Без Тамбиева мы увидели Ларионова как и без Козырева . Один пух .
